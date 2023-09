[아이랑GO] 소비자물가 3.4% 4달 만에 최고 상승률…추석 가계 부담 가중…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



소비자물가 3.4% 4달 만에 최고 상승률…추석 가계 부담 가중

9월 5일 통계청에 따르면 8월 소비자물가는 지난해 같은 달보다 3.4% 오르며 4월(3.7%) 이후 4개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했어요. 폭염·폭우로 농산물 가격이 1년 전보다 5.4% 올랐는데 특히 사과(30.5%), 복숭아(23.8%) 등 과실이 13.1% 뛰었고, 석유류 가격도 전월 대비 8.1% 오른 탓이 컸죠. 과일류와 쌀·밤 등의 가격이 오르면서 한국물가정보가 지난 8일 조사한 수도권 차례상 물가는 지난해보다 소폭 오른 것으로 집계됐습니다.

가계(家計) 사전적 의미의 가계는 한 집안 살림의 수입·지출의 상태 혹은 집안 살림을 꾸려 나가는 방도·형편입니다. 그런데 경제와 관련된 이야기에서 언급되는 가계는 기업·정부와 함께 경제 활동을 하는 경제 주체 중 하나를 의미해요. 소득·소비 등 경제생활 단위로도 많이 쓰이죠. 가계(가정)의 구성원은 근로·사업 등을 통해 소득을 벌어들이며, 식료품·생필품·사치품 등 사람이 바라는 바를 충족시켜 주는 물건인 재화(財貨)를 구입하고 용역(서비스)을 쓰는 행위인 소비도 하기 때문이에요.

Taken aback

Members of the working class in Korea are taken aback by the shocking 3.4 percent on-year increase in the consumer price index, caused by rising international oil prices and the scorching summer heatwave and frequent floods that inflated fruit prices.

working class: 서민층, 근로계층

be taken aback by: ~때문에 깜짝 놀라다

on year: 1년 전 동기에 비해(=compared to the same period of last year)

consumer price index: 소비자 물가지수. 참고로, ‘생산자 물가지수’는 ‘producer price index’

caused by~: ~에 의해 초래된

international oil prices: 국제유가

scorching: 태워버릴 듯한, 찌는 듯한

heatwave: 열기

frequent: 잦은, 빈번한

flood: 홍수

inflate: 부풀게 하다, 상승시키다

fruit prices: 과일 가격

消费者物价上涨3.4%...中秋佳节居民“压力山大”

统计厅9月5日资料显示,8月份消费者物价较去年同期上涨3.4%,这是今年4月份(3.7%)以来的最大涨幅。受酷暑、暴雨影响,农产品价格较去年上涨5.4%,苹果(30.5%)等水果涨幅超过13.1%。燃油价格上涨(8.1%)也进一步导致物价上涨。调查显示,今年中秋首都圈地区的祭祀用品购买费用也较去年有小幅上涨。

※ 아이랑GO 외국어 만평이 '소년중앙' 추석 명절 휴간으로 1주간 쉽니다.

中秋 [zhōng qiū] 추석

佳节 [jiā jié] 명절

涨幅 [zhǎng fú] 상승폭

祭祀 [jì sì] 제사