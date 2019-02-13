[인사] 통일부 外

◆통일부<과장급 전보>▶남북회담본부 회담지원과장 정분희▶북한인권기록센터 조사과장 임현정▶남북회담본부 회담3과장 이정택▶통일교육원 연구개발과장 서한교▶북한이탈주민정착지원사무소 교육훈련과장 박준수▶북한이탈주민정착지원사무소 관리후생과장 고인곤
◆국방부▶계획예산총괄담당관 유동준▶전력정책과장 김신숙▶동북아정책과장 고경국▶시설기획과장 권대일▶건설관리과장 배정원▶군공항이전사업단 이전협력과장 김미정
◆환경부▶교통환경과장 김영민▶기후경제과장 장이재▶국제협력과장 김고응▶환경피해구제과장 최남호▶생활환경과장 성수호▶화학안전산업계지원단 팀장 조성준▶유역총량과장 이정미▶수생태보전과장 노희경▶수자원개발과장 김구범▶수자원관리과장 신동인▶4대강조사평가단 기획총괄팀장 김진식▶화학물질안전원 기획운영과장 고종희▶국립생물자원관 유전자원정보관리센터장 이제훈▶국립환경인력개발원 인력개발과장 정의석▶한강유역환경청 유역관리국장 남상기▶낙동강유역환경청〃박찬용▶물환경정책과장 송호석▶생활하수과장 강복규▶한강유역환경청 환경관리국장 정영대