1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 환경부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 18면

◆환경부<국장급>▶자원순환정책관 이영기▶국립환경과학원 환경자원연구부장 신선경<과장급>▶기획재정담당관 정선화

◆안양대▶기독교문화학과 학과장 이은선▶기독교교육과〃장화선▶영미언어문화전공〃·영어영문학과〃김경숙▶공연예술전공〃허윤정▶글로벌경영학과〃·국제통상유통학과〃김동환▶경영학과〃한경일▶관광영어통역전공〃김영신▶관광학과(강화)〃강준수▶식품영양학과〃배동근▶컴퓨터공학전공〃임권묵▶정보전기전자공학전공〃·정보통신공학과〃최선완▶전기전자공학과〃유재택▶도시정보공학전공〃김성희▶디지털미디어디자인전공〃정경선▶학부교직·대학원교직 주임교수 장화선▶입학사정관 팀장 한수영

◆연성대▶창업지원단장 강경희▶평생교육원장 최창호▶도서관장 이경은▶교수학습지원센터장 권도희▶신문방송국주간 송민희

◆머니투데이▶경제부장(부장대우) 양영권▶콘텐츠총괄부국장(부국장대우) 권성희▶사회부장(〃) 오동희▶산업1부장(〃) 송기용▶산업2부장 송정렬▶금융부장  강기택▶증권부장 김익태▶국제부장·문화부장 배성민

◆스마트경제▶광고국장 이호준▶편집국 금융증권부장 정희채▶〃산업부장 김진환

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT