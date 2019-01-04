[인사] 환경부 外

◆환경부<국장급>▶자원순환정책관 이영기▶국립환경과학원 환경자원연구부장 신선경<과장급>▶기획재정담당관 정선화
◆안양대▶기독교문화학과 학과장 이은선▶기독교교육과〃장화선▶영미언어문화전공〃·영어영문학과〃김경숙▶공연예술전공〃허윤정▶글로벌경영학과〃·국제통상유통학과〃김동환▶경영학과〃한경일▶관광영어통역전공〃김영신▶관광학과(강화)〃강준수▶식품영양학과〃배동근▶컴퓨터공학전공〃임권묵▶정보전기전자공학전공〃·정보통신공학과〃최선완▶전기전자공학과〃유재택▶도시정보공학전공〃김성희▶디지털미디어디자인전공〃정경선▶학부교직·대학원교직 주임교수 장화선▶입학사정관 팀장 한수영
◆연성대▶창업지원단장 강경희▶평생교육원장 최창호▶도서관장 이경은▶교수학습지원센터장 권도희▶신문방송국주간 송민희
◆머니투데이▶경제부장(부장대우) 양영권▶콘텐츠총괄부국장(부국장대우) 권성희▶사회부장(〃) 오동희▶산업1부장(〃) 송기용▶산업2부장 송정렬▶금융부장 강기택▶증권부장 김익태▶국제부장·문화부장 배성민
◆스마트경제▶광고국장 이호준▶편집국 금융증권부장 정희채▶〃산업부장 김진환