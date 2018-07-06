1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 국토교통부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 16면

◆국토교통부<국장급 전보>▶종합교통정책관 박무익▶항공정책관 진현환

◆국세청<고위공무원 가급>▶국세청 차장 이은항▶서울지방국세청장 김현준▶부산지방국세청장 김대지<고위공무원 나급>▶광주지방국세청장 김형환▶기획조정관 강민수▶전산정보관리관 정철우▶감사관 김창기▶개인납세국장 권순박▶조사국장 김명준▶소득지원국장 박석현▶서울청 조사1국장 임광현▶〃조사2국장 한재연▶〃조사4국장 임성빈▶〃국제거래조사국장 김동일▶중부청 성실납세지원국장 조정목▶〃조사4국장 이청룡

◆고려대<승진>▶외국학술지지원센터 부장 정은주▶연구진흥팀장·연구윤리센터 부장·연구정보분석센터 부장 박종호▶평가팀장 이정호▶건축사업관리팀장 김동조▶에너지·안전팀장 신용선▶학술정보디지털부장 홍선표▶글로벌서비스센터장 김종근<전보>▶노동대학원행정실 부장 이정철▶전산운영부장 김우연▶한국어센터 부장·외국어센터 부장 전철우▶정책기획팀장·감사실 부장 오윤세▶정보대학행정실 부장·정보통신대학행정실 부장·컴퓨터정보통신대학원행정실 부장 박진배▶경영지원팀장·대학사업팀장 양희준▶전산개발부장·정보서비스지원팀장 한재호▶법학전문대학원행정실 부장·법무대학원행정실 부장 김영석▶입학전형관리실 부장 최인식▶생명과학대학행정실 부장·생명환경과학대학원행정실 부장 전창희

◆이화여대▶관리처장 이준엽▶관리처부처장 이동훈▶기획처부처장·자금팀장 김윤경▶홍보실장 차희원▶인권센터장 박귀천▶여성지도력개발센터소장 김연주

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT