[인사] 국토교통부 外

◆국토교통부<국장급 전보>▶종합교통정책관 박무익▶항공정책관 진현환
◆국세청<고위공무원 가급>▶국세청 차장 이은항▶서울지방국세청장 김현준▶부산지방국세청장 김대지<고위공무원 나급>▶광주지방국세청장 김형환▶기획조정관 강민수▶전산정보관리관 정철우▶감사관 김창기▶개인납세국장 권순박▶조사국장 김명준▶소득지원국장 박석현▶서울청 조사1국장 임광현▶〃조사2국장 한재연▶〃조사4국장 임성빈▶〃국제거래조사국장 김동일▶중부청 성실납세지원국장 조정목▶〃조사4국장 이청룡
◆고려대<승진>▶외국학술지지원센터 부장 정은주▶연구진흥팀장·연구윤리센터 부장·연구정보분석센터 부장 박종호▶평가팀장 이정호▶건축사업관리팀장 김동조▶에너지·안전팀장 신용선▶학술정보디지털부장 홍선표▶글로벌서비스센터장 김종근<전보>▶노동대학원행정실 부장 이정철▶전산운영부장 김우연▶한국어센터 부장·외국어센터 부장 전철우▶정책기획팀장·감사실 부장 오윤세▶정보대학행정실 부장·정보통신대학행정실 부장·컴퓨터정보통신대학원행정실 부장 박진배▶경영지원팀장·대학사업팀장 양희준▶전산개발부장·정보서비스지원팀장 한재호▶법학전문대학원행정실 부장·법무대학원행정실 부장 김영석▶입학전형관리실 부장 최인식▶생명과학대학행정실 부장·생명환경과학대학원행정실 부장 전창희
◆이화여대▶관리처장 이준엽▶관리처부처장 이동훈▶기획처부처장·자금팀장 김윤경▶홍보실장 차희원▶인권센터장 박귀천▶여성지도력개발센터소장 김연주