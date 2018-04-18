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사회 사회일반

[인사] 산업통상자원부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆산업통상자원부<과장급 전보>▶경제자유구역 기획단 지식서비스 투자 팀장 홍장의▶마산 자유무역지역 관리원장 이진모▶김제 자유무역지역 관리원장 이범천▶통상분쟁 대응과장 정하늘

◆국토교통부<부이사관 승진>▶도시재생경제 과장 남일석▶공공주택총괄 과장 이병훈▶부동산개발정책 과장 이창희▶철도안전정책과장 박건수▶기술정책 과장 정채교▶수자원정책 과장 정희규▶도로정책과장 이용욱

◆특허청<과장급 전보>▶기획재정담당관 김명섭

◆KBS▶심의실 심의부장 이제헌▶아나운서실 아나운서1부장 김태규▶〃아나운서2부장 김홍성▶〃한국어연구부장 정세진▶노사협력부장 김희중▶방송본부 편성마케팅국 편성전략부장 한경택▶〃조사평가부장 이정환▶〃편성운영부장 이정묵▶〃편성제작부장 김은주▶〃지식재산권부장 양창훈▶방송본부 1TV사업국 1TV제작투자담당 고정훈▶〃 1TV제작투자담당 이병용▶〃1TV편성부장 홍진표▶방송본부 2TV사업국 2TV제작투자담당 안진▶〃2TV제작투자담당 박기호▶〃2TV제작투자담당 신경균▶〃2TV편성부장 김종윤▶방송본부 라디오사업국 R1제작투자담당 박천기▶〃라디오편성부장 정일서▶방송본부 광고국 광고기획부장 신철균▶〃광고판촉부장 황윤호▶방송본부 영상제작국 총감독 이학수 김승환 박진형 허정▶미래사업본부 성장동력실 신사업기획부장 안정문▶〃계열사사업부장 강윤규▶〃자산운용부장 임동원▶미래사업본부 콘텐츠사업국 콘텐츠사업부장 신승원▶〃매체사업부장 이석진▶〃KBS월드사업부장 이명신▶미래사업본부 디지털서비스국 디지털서비스기획부장 김창회▶〃디지털서비스운영부장 이광진〃아카이브사업부장 유용준▶미래사업본부 인프라투자국 인프라기획부장 박철배▶〃시스템구축부장 구기현▶〃제작시설부장 이승호▶〃인프라관리부장 조순이▶미래사업본부 미래기술연구소 연구기획부장 김정덕▶〃미디어연구부장 김현순▶제작본부 TV프로덕션3 프로덕션3시사데스크부장 정병권▶〃4담당 최인성▶〃5담당 김장환▶〃7담당 이재우▶〃8담당 권용택▶〃9담당 이황선▶〃10담당 최재형▶〃11담당 정혜경▶〃12담당 양홍선▶제작본부 TV제작기획부장 이재오▶제작본부 라디오센터 R프로덕션4담당 박영심▶〃R제작기획부장 신원섭▶네트워크센터 네트워크시설국 송신기획부장 정행운▶〃송신시설부장 전성상〃네트워크운영부장 유호진▶〃수신기술운영부장 박진우▶〃소래송신소장 이강배▶네트워크센터 네트워크운영국 관악산송신소장 조용수▶〃김제송신소장 전홍기▶〃당진송신소장 장환영▶〃화성송신소장 용순문▶제작기술본부 TV기술국 총감독 황인주 김창길 박경현 최종철▶〃콘텐츠특수영상부장 오종연▶제작기술본부 보도기술국 총감독 신현욱▶〃보도기술국 총감독 최인대▶〃라디오기술국 총감독 황수오 백종업▶〃중계기술국 총감독 이진식 염정동▶제작기술본부 송출국 TV송출부장 한대복▶〃송출국 R송출부장 황구연▶〃기술기획부장 이택순▶〃기술지원부장 이덕재▶시청자본부 시청자국 시청자서비스부장 최용수▶〃시청자국 시청자사업부장 이정호▶〃 경영정보국 경영정보부장 정창기▶시청자본부 재원관리국 재원기획부장 최인섭▶〃재원운영부장 서현희▶〃강북사업지사장 차청문▶〃강남사업지사장 이재덕▶〃인천사업지사장 김수자▶〃경기동부사업지사장 김규호▶〃경기북부사업지사장 문희세▶시청자본부 건설인프라국 전력운영부장 이대국▶시청자본부 경영지원센터 재무부장 박진웅▶〃구매부장 황종수▶〃총무부장 최관호▶〃총괄운영부장 이장섭▶〃시설관리부장 강경철▶시청자본부 재원관리국 경기남부사업지사장 장재영

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