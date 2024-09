데뷔 초부터 현재까지, 뮤비로 본 방탄 막내라인의 '폭풍성장'

방탄소년단의 막내라인으로 꼽히는 정국(1997년 9월 1일생), 지민(1995년 10월 13일생), 뷔(1995년 12월 30일생)는 2013년 데뷔 때 20살이 채 되지 않았다.

2017년을 자신의 해로 만든 방탄소년단, 그 막내라인은 이제 어엿한 성인이 됐다. 4년 동안 방탄소년단의 막내라인은 말 그대로 앳된 소년의 모습을 벗고 남자의 면모를 보이고 있다.

방탄소년단의 2013년 데뷔곡 'No More Dream', 2015년 발매한 히트곡 'I NEED U', 그리고 2017년 현재 전세계 팬들이 열광하는 'DNA'까지 뮤직비디오만 봐도 막내라인이 '폭풍 성장'했음을 볼 수 있다.

정국

No More Dream

I NEED U

DNA

지민



No More Dream



I NEED U



DNA

뷔



No More Dream



I NEED U



DNA

전체적으로 방탄소년단 막내라인은 이목구비가 더욱 선명해져 팬심을 자극했다. 팬들은 "매년 크게 바뀌는 멤버들의 모습을 지켜보는 것도 너무 즐겁다" "동생이었는데 갑자기 나보다 나이가 많아진 느낌이다" "몇 년 만에 사람 분위기가 많이 바뀌었다" 등의 반응을 보였다.

