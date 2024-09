트럼프 국빈 방한 뒷이야기

미국 대통령으로는 25년 만에 한국을 국빈 방문한 도널드 트럼프 대통령은 다양한 뒷이야기를 남기고 8일 1박 2일 간의 방한 일정을 마무리 지었다.

"언제나 기억할 것" 의장대 호위

트럼프 대통령은 7일 오후 청와대 인근에 도착했을 당시 전통 의장대를 보고 감명을 받은 것으로 전해진다. 그는 "의장대가 너무너무 아름다웠고 세계 어디를 가도 볼 수 없는 한국을 너무 잘 보여줬다고 생각한다"며 "최고의 호의를 보여주셔서 너무나 감사하게 생각한다"고 엄지손가락을 추켜세웠다. 이후 청와대에 도착해 '비스트'(캐딜락원) 안에서 취타대와 전통의장대의 호위를 받은 것에 깊은 인상을 받은 듯 당시 영상을 트위터에 올리며 "언제나 기억할 것(It will always be remembered)"이라고 적기도 했다.

"내일 국회 연설 잘하겠다"

문재인 대통령과 트럼프 대통령은 이날 단독·확대 정상회담을 마치고 나서 경내의 녹지원에서 상춘재까지 걸으며 늦가을 청와대 풍경을 감상했다. 문 대통령은 "우리 국민들은 트럼프 대통령께서 무슨 말씀을 하실지, 트위터에는 어떤 내용을 올리실지 이런 게 아마 가장 궁금할 것 같다"고 하자, 트럼프 대통령은 "알겠다"는 의사를 전했다고 한다. '국회 연설 내용을 걱정하지 말라'는 취지의 발언으로 풀이된다.

靑 "트럼프 기호 반영해 다이어트 콜라 준비"

트럼프 대통령은 이날 국빈 만찬에서 콜라를 들고 건배를 외쳤다. 트럼프 대통령은 술과 담배·마약 등을 멀리하고 있다. 1981년 친형이 알코올 중독으로 사망한 이후 술을 입에도 대지 않는다고 한다. 청와대 관계자는 한 매체를 통해 "트럼프 대통령을 위해 다이어트 콜라를 준비했다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 일반 콜라가 아닌 칼로리가 없는 다이어트 콜라만 마시는 것으로 알려져 있다. 문 대통령은 이 자리에서 "한국에는 첫 번째 생일을 특별하게 축하하는 풍습이 있다"며 "트럼프 대통령의 당선 1주년을 어떻게 축하할까 고민하다 한국에 국빈으로 모셔 축하파티를 열기로 했다"고 환영사를 건넸다.

"국회연설 때 평창올림픽 이야기하면 도움 되겠나" 배려

트럼프 대통령이 8일 국회 연설에서 평창 겨울올림픽의 성공적 개최를 기원한 배경에는 전날 문 대통령과 나눈 대화가 있었다. 트럼프 대통령은 연설에서 평창 겨울올림픽을 언급하며 "행운을 빈다"고 했다. 청와대 고위관계자는 이날 기자들을 만난 자리에서 "정상회담인지 친교 산책인지 정확히 알 수는 없지만 문 대통령이 '시설이나 여러 준비는 잘 돼 있는데 붐업이 걱정이다'라고 트럼프 대통령에게 말했다"고 전했다. 그의 말에 따르면 문 대통령의 고민을 들은 트럼프 대통령은 "국회 연설에서 평창 겨울올림픽에 관해 이야기해주면 도움이 되겠나"라고 물었고 문 대통령은 "그러면 큰 도움이 되겠다"고 대답했다.

출국 15분 늦춘 문 대통령

문 대통령의 예우는 트럼프 대통령이 일정을 마친 뒤 전용기가 한국을 뜰 때까지 이어졌다. 8일 아침 비무장지대(DMZ) 방문 시도가 실패로 끝나며 일정이 밀려 트럼프 대통령이 중국 베이징으로 출발하는 시간이 늦어지자 문 대통령이 자신의 출국 시간을 15분가량 늦춘 것이다. 문 대통령은 트럼프 대통령의 전용기인 '에어포스 원'이 오후 1시30분 중국 베이징으로 출발하고 난 뒤인 오후 1시45분쯤 자신이 탄 공군 1호기를 인도네시아 자카르타로 이륙시켰다.

청와대 관계자는 이번 트럼프 대통령 방한 성과를 설명하며 "모든 것이 세세하게 화려하진 않았지만 착실하고 내실 있게 잘 준비한 결과였다"고 언급했다.

