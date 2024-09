빌 게이츠가 말하는 '모든 사람들이 읽어야 할 과학도서' 11권

세계적으로 유명한 이들의 책장은 대중의 관심을 받는다. 페이스북을 세운 마크 저커버그 CEO는 페이스북에 별도의 페이지까지 만들어 자신이 읽은 책 중 다른 이들과 공유하고 싶은 도서를 선정해 공개하고 있다.

IT 업계 '원조' 명사인 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자는 어떤 책을 감명깊게 읽었을까. 20일(현지시간) 해외 매체 비즈니스인사이더가 빌 게이츠의 추천 과학 도서 11권을 선정해 전했다. 이 중 국내 번역 출간된 6권을 다음과 같이 추렸다.

1. 랜들 먼로의 친절한 과학 그림책(랜들 먼로)

작가인 랜들 먼로는 1000개 이내의 단어만 활용해 복잡한 과학을 설명하는 방법을 고안했다. 그는 최대한 쉬운 언어로 국제우주정거장과 헬리콥터, 주기율표, 인체 기관을 설명한다.

빌 게이츠는 먼로의 이같은 시도에 "쉽게 설명할 수 없다면, 실제로는 이해하지 못한 것"이라며 "훌륭한 개념"이라고 극찬한 바 있다. 빌 게이츠가 가장 좋아하는 해설은 전자레인지는 왜 음식을 골고루 조리하지 못 하는가에 관한 것이다.

2. 유전자의 내밀한 역사(싯다르타 무케르지)

인간의 유전자와 관련한 연구는 사실, 사람들의 일상과 거리가 먼 것처럼 느껴지기 마련이다. 그러나 빌 게이츠는 무케르지의 책에서 게놈 연구가 인간의 평범한 생활과 관련성이 있음을 포착했다.

빌 게이츠는 이 책에 대해 "무케르지는 새로운 게놈 연구가 우리 모두에게 큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 알기에 이 책을 썼다"고 평가했다.

3. 사피엔스(유발 하라리)

지난 2015년 출간된 사피엔스는 국내에서도 큰 반향을 불러 일으켰다. 전 세계 베스트셀러에 등극했고, 저자인 이스라엘 학자 유발 하라리는 국내에서도 스타 작가 반열에 올랐다. 작가는 책에서 250만년 전 사피엔스부터 1만 2000년 전의 인류, 산업혁명, 그리고 멀지 않은 미래에 관해 설명한다.

빌 게이츠는 이 책을 "우리 인류의 역사와 미래에 관심이 있는 누구에게나 사피엔스를 추천 할 것"이라는 말로 추천했다.

4. 호모 데우스(유발 하라리)

사피엔스로 전 세계에 충격을 준 유발 하라리의 후속 저작물이다. 역시 최근 국내 출간돼 사피엔스를 읽은 이들로부터 많은 관심을 받고 있다. 빌 게이츠는 이번 여름 읽어야 할 도서 목록에서 수 차례 이 책을 거론했다.

빌 게이츠는 "지금까지 우리 사회를 형성한 것은 좀 더 나은 삶을 살기 위한 종교적 규칙, 혹은 질병으로부터 도피, 배고픔, 전쟁과 같은 세속적인 것들이었다"며 "우리가 그런 것들을 달성한 이후엔 어떻게 될까"라는 철학적인 반문을 한다.

유발 하라리는 이 책에서 기근과 전염병, 전쟁으로부터 독립한 인류는 사실상 자신을 신으로 격상시키려는 많은 시도를 통해 내리막길을 걷기 시작했다고 주장하고 있다.

5. 감염과 불평등: 현대의 전염병(폴 파머)

지은이 폴 파머는 이름 난 전염병 학자다. 그는 아이티에서 수백만명의 사람들에게 지속 가능한 의료서비스를 제공하기 위해 노력한 인물이기도 하다.

빌 게이츠 역시 빌앤멀린다 게이츠 재단을 통해 제3세계의 전염병과 싸우고 있다. 빌 게이츠와 이 책의 만남은 어쩌면 운명이 아니었을까. 빌 게이츠도 저자인 폴 파머를 가리켜 "알게 돼 영광인 이들 중 가장 인상적인 인물"이라고 추켜 세운 바 있다.

빌 게이츠는 지난 2014년 이 책에 대해 "저자는 부자의 건강과 가난한 사람들의 건강 사이에 광대한 차이가 있음을 진실로 알고 있다"고 평가하기도 했다.

6. 바이털 퀘스천: 생명은 어떻게 탄생하는가(닉 레인)

저자는 영국 왕립학회 과학도서상을 수상한 인물이다. 이 책은 생명 탄생과 진화에 새로운 시각을 제공하기 위한 시도로 가득하다.

빌 게이츠는 이 책에 대해 "에너지에 대한 저자의 관점은 우리가 어디에서 왔는지 이해하는 데 중요한 공헌을 할 것이라고 생각한다"고 평가했다.

이밖에 국내 출간되지 않은 빌 게이츠의 나머지 추천 도서는 아래와 같다.

▶The Grid(Gretchen Bakke)

▶Seveneves(Neal Stephenson)

▶The Fever(Sonia Shah)

▶House on Fire(Bill Foege)

▶Sustainable Materials With Both Eyes Open(Julian Allwood and Jonathan Cullen)

