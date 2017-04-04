[인사] 교육부 外

◆교육부▶사회정책협력관 최은희▶학생복지정책관 한상신▶충북대 사무국장 김용호▶운영지원과장 최윤홍▶학교정책과장 심민철▶한국체육대 사무국장 김용관▶사학감사담당관 이석현▶사분위지원팀장 최훈▶창원대 최형장▶부산대 김종완
◆통일부<부이사관 승진>▶통일정책실 정책기획과장 강연서▶남북협력지구발전기획단 기획총괄과장 소봉석<서기관 승진>▶통일정책실 정책총괄과 조영석▶개성공단남북공동위원회 사무처 김영상
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶활용촉진과장 박형민▶전기전자표준과장 오광해▶기술규제조정과장 신재혁
◆국가보훈처<국장급 전보>▶보훈심사위원회 상임위원 전종호
◆공정거래위원회<과장급 전보>▶공정거래위원회 박종배▶제조업감시과장 오행록▶소비자안전정보과장 이병건
◆원자력안전위원회<4급 승진>▶창조기획담당관실 서기관 김태섭▶창조기획담당관실 기술서기관 김은경▶국제협력담당관실 ? 남정경▶방사성폐기물안전과 서기관 최수진
◆행정중심복합도시건설청<과장급 전보>▶주택과장 기술서기관 김연희
◆한국외대▶대외협력처장 이은구
◆서울신문▶대학발전연구소장·특임논설위원 박성태▶제작국 제작지원팀장 양승현