NE 능률, 청소년 서포터즈 ‘NE One’ 14기 모집

교육서비스 전문기업 NE 능률(능률교육)이 오는 2월 9일까지 전국의 중고등학생을 대상으로 청소년 서포터즈 ‘NE One(엔이 원)’ 14기를 모집한다.

NE One은 2004년 1기 모집을 시작해 14년째 꾸준히 활동 중인 NE 능률의 공식 청소년 서포터즈다. NE 능률은 중고생 고객의 생생한 의견을 수렴하여 교육 제품과 서비스 품질을 더욱 높이고자 NE One을 기획하여 매년 정기적으로 운영하고 있다.

올해 NE One 활동은 ‘나만의 공부 블로그, 공스타그램 운영하기’를 주제로 진행된다. NE One 14기로 선발된 학생들은 오는 2월부터 9월까지 NE 능률의 다양한 영어?수학 교재와 인터넷 강의를 학습하며 자신의 SNS 계정에 정기적으로 학습 후기를 공유하고, 교재 개발에 대한 아이디어 조사와 UCC 홍보 활동 등 다양한 경험을 쌓게 된다.

그밖에 전국에서 모인 친구, 선후배가 함께하는 다양한 문화 체험과 대학 탐방 등 NE One만의 오프라인 모임에도 참석할 수 있다. NE 능률은 청소년 영자신문 엔이 타임즈 월 1회 무료 구독 혜택과 서포터즈 활동에 따른 다양한 선물을 제공하며, 14기 최우수 공부 블로거로 선정된 학생에게는 최신 노트북을 증정한다.

NE One 14기는 총 50명을 모집하며, 지원서는 오는 2월 9일까지 NE Books(엔이 북스) 홈페이지에서 접수한다. 전국의 중학교 2학년부터 고등학교 2학년까지 공부 블로그 운영에 관심이 많고, UCC 제작과 글쓰기를 좋아하는 학생이라면 누구나 지원할 수 있다. 합격자는 2월 10일 홈페이지 공지사항과 개별 연락을 통해 발표하며, 14기 발대식은 2월 18일 토요일 서울 마포구 서교동 능률교육 본사에서 진행한다.

한편, NE 능률은 청소년 서포터즈 NE One 14기 모집에 대한 페이스북 공유 이벤트를 진행 중이다. NE 능률 공식 페이스북에 게시된 NE One 모집 글을 공유하면 추첨을 통해 카카오 프렌즈 세트(5만 원 상당) 또는 던킨도너츠(3천 원 상당) 기프티콘을 증정한다. NE One 14기 모집에 대한 자세한 사항은 NE Books 홈페이지에서 확인할 수 있다.

온라인 중앙일보