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사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

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종합 25면

◆교육부▶교육과정정책관 남부호▶지능정보사회추진단 파견 송명석▶지방교육지원국 나현주▶중앙교육연수원 김영권▶광주교대 총무과장 박상신▶기획조정실 권영일·선보영▶지방교육지원국 유현진

◆문화체육관광부<고위공무원 임용>▶차관보 이동주<과장급(개방형직위) 임용>▶국립중앙박물관 청주박물관장 한봉규

◆보건복지부▶질병관리본부 생명의과학센터장 허영주

◆국토교통부▶대변인 김흥진

◆법제처<일반직고위공무원 승진>▶행정법제국 법제심의관 박영태<과장급 전보>▶사회문화법제국 법제관 송상훈

◆새만금개발청▶차장 권병윤

◆조달청<과장 전보>▶국제물자국 외자구매과장 전형구▶대전지방조달청장 김종권<과장 승진>▶인천지방조달청 장비구매팀장 김유일<서기관 승진>▶인천지방조달청 장비구매팀 김기흥▶신기술서비스국 우수제품구매과 김공진

◆한국대학신문▶부회장 겸 발행인 김석준

◆인천교통공사▶교통연수원장 김용서▶육상교통영업처장 변호득▶감사실장 이영섭▶업무지원처장 이순돈▶도시철도영업처장 최광춘▶기획홍보처장 맹윤영▶총무인사팀장 김정규▶운수기획팀장 권영호▶기획예산팀장 조애경

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