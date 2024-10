'인기가요' 그룹 여자친구가 2주 연속 1위를 차지했다.

31일 방송된 SBS '인기가요'에서는 UDF 마지막 무대가 꾸며졌다.

이날 원더걸스의 'Why So Lonely', 씨스타의 'I Like That', 여자친구의 '너 그리고 나(NAVILLERA)'가 7월 마지막주 1위 후보에 올랐다. 사전점수에서 앞선 여자친구는 1위를 차지했다.

이로써 여자친구는 19일 SBS MTV '더 쇼'를 시작으로 20일 MBC뮤직 '쇼! 챔피언', 21일, 28일 Mnet '엠카운트다운', 22일, 29일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 24일 '인기가요'까지 1위를 차지하며 5관왕을 달성했다.

이날 '인기가요'에는 FT아일랜드, 페이, 조미, 스텔라, NCT 127, 가비엔제이, 브레이브걸스, 멜로디데이, 소나무, 송하예, 비트윈, 스누퍼, 브로맨스, 다희, IN&CHOO, 메리라운드, 김강 등이 출연했다.

온라인 중앙일보