1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 미래창조과학부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆미래창조과학부<서기관 승진>▶제2차관실 송완호▶홍보담당관실 최재웅▶운영지원과 김맹호▶규제개혁법무담당관실 곽재규▶과학기술정책과 황한진▶연구예산총괄과 정옥균▶소프트웨어정책과 공진호▶방송산업정책과 김용미▶전파정책기획과 이정순<기술서기관 승진>▶창조행정담당관실 김국현▶국제협력총괄담당관실 김직동▶비상안전기획관실 오태건▶연구개발정책과 이규만▶원천기술과 이병희▶연구기관지원팀 정진현▶창조경제기획과 이종우▶네트워크진흥팀 이동호▶정보통신정책과 이항재▶사이버침해대응과 고창휴▶미래창조과학부(파견) 정필승

◆여성가족부<국장급 승진>▶대변인 황윤정▶정책기획관 김중열

◆국세청<부이사관 승진>▶역외탈세정보담당관 오호선▶부가가치세과장 권순박▶광주지방국세청 조사2국장 문희철

◆데일리한국 ▶산업부 부국장 이진우▶정경부 부장 최영운▶산업부 차장 이정우

◆경희사이버대▶기획협력처장 임근욱▶온라인교육지원처장 겸 교수학습지원센터 소장 강윤주▶입학·홍보처장 겸 대외협력실장 김혜영▶사회교육원장 임규섭▶미래고등교육연구소장 정지훈▶혁신위원회 사무총장 윤병국

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT