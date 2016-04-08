[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부<서기관 승진>▶제2차관실 송완호▶홍보담당관실 최재웅▶운영지원과 김맹호▶규제개혁법무담당관실 곽재규▶과학기술정책과 황한진▶연구예산총괄과 정옥균▶소프트웨어정책과 공진호▶방송산업정책과 김용미▶전파정책기획과 이정순<기술서기관 승진>▶창조행정담당관실 김국현▶국제협력총괄담당관실 김직동▶비상안전기획관실 오태건▶연구개발정책과 이규만▶원천기술과 이병희▶연구기관지원팀 정진현▶창조경제기획과 이종우▶네트워크진흥팀 이동호▶정보통신정책과 이항재▶사이버침해대응과 고창휴▶미래창조과학부(파견) 정필승
◆여성가족부<국장급 승진>▶대변인 황윤정▶정책기획관 김중열
◆국세청<부이사관 승진>▶역외탈세정보담당관 오호선▶부가가치세과장 권순박▶광주지방국세청 조사2국장 문희철
◆데일리한국 ▶산업부 부국장 이진우▶정경부 부장 최영운▶산업부 차장 이정우
◆경희사이버대▶기획협력처장 임근욱▶온라인교육지원처장 겸 교수학습지원센터 소장 강윤주▶입학·홍보처장 겸 대외협력실장 김혜영▶사회교육원장 임규섭▶미래고등교육연구소장 정지훈▶혁신위원회 사무총장 윤병국