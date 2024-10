최시원 최강창민, 오늘(19일) 동반 입대… 의경으로 군복무 예정

아이돌 그룹 슈퍼주니어의 최시원(28)과 동방신기의 최강창민(27)이 오늘(19일) 동반 입대한다.

최시원과 최강창민은 이날 오후 의무경찰 특기병으로 충남 논산 육군훈련소로 현역 입대한다. 두 사람은 기초군사훈련 후 의무경찰로 21개월 간 국방의 의무를 이행할 예정이다.

이들은 본인들의 의사에 따라 별도의 기자회견이나 팬들을 위한 행사 없이 조용히 입대 할 예정이다. 입소 현장에는 같은 소속사인 슈퍼주니어의 이특과 규현이 동행 할 예정인 것으로 알려졌다.

최시원은 지난 18일 자신의 인스타그램에 'Will you wait for me?'(기다릴 거죠?)라는 글을 올리며 아쉬움을 전했다.

최강창민도 같은 날 SM엔터테인먼트 공식 홈페이지를 통해 삭발하는 영상을 공개하며 작별 인사를 전했다.

