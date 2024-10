한국, 스페인 꺾고 사상 첫 16강 진출…경기 직후 황보람, 프로포즈 받아?

[사진 대한축구협회 인스타그램] `한국 스페인`, `황보람`



‘2015 여자월드컵’에서 한국과 스페인의 경기에서 김수연이 역전골을 터트렸다.

한국은 18일 오전 8시(이하 한국시간) 캐나다 오타와 ‘TD 플레이스 스타디움’에서 스페인과 ‘2015 여자월드컵’ E조 3차전을 열렸다.

윤덕여 감독은 이날 박은선(로시얀카)을 선발로 내보냈다. '지메시' 지소연(첼시 레이디스)이 뒤를 받치고 강유미(화천KSPO)와 전가을(현대제철)이 양쪽에서 지원을 했다.

전반 계속해서 골을 넣을 기회를 놓치던 한국은 실점을 허용했다. 전반 29분 왼쪽 측면에서 올라온 코레데라의 크로스를 보케테가 골을 넣어 0-1로 뒤처지는 상황이었다.

한국은 후반 시작과 동시에 오른쪽 수비인 김혜리를 대신해 김수연을 넣었다. 후반 9분에 조소현이 오른쪽 측면에서 올라온 크로스를 헤딩슛으로 마무리하며 1-1 동점 슛을 넣었다.

이어 교체 투입된 김소연이 또 한번 골을 터트리며 한국은 2-1로 승리했다.

한국과 스페인 경기 시작 전 한국은 조 최하위였기에 스페인전에서 반드시 승리해야만 16강 진출이 가능한 상황이었다. 스페인은 한국과 승점은 같지만 골 득실에서 골득점에서 1점이 앞서 3위에 위치해 있었기 때문이다. 이날 한국은 스페인을 무찌르며 여자축구 첫 16강 진출이라는 신화를 이뤄냈다.

조 2위로 ‘2015 FIFA 캐나다 여자월드컵’ 16강에 진출한 한국은 오는 22일 프랑스와 16강전을 치룰 예정이다.

이 소식을 접한 네티즌들은 “2015 여자 월드컵 한국, 스페인을 이기다니” “2015 여자 월드컵 한국 스페인 이긴 기세를 끝까지” “2015 여자 월드컵 한국 스페인 모두 수고했다” 등의 반응을 보였다.

한편, 한국 여자축구 대표팀의 16강 소식이 전해진 가운데 중앙 수비수로 활약한 황보람 선수가 경기 직후 프로포즈를 받아 화제를 모으고 있다.

대한축구협회는 15일 공식 SNS에 "Will you marry me? 코스타리카전이 끝난 직후, 현장에서 펼쳐진 영화 같은 로맨스. 바로 중앙 수비수 황보람 선수가 남자친구에게 프러포즈를 받았다고♥"라는 글과 함께 황보람 선수의 SNS에 글을 올렸다.

사진 속에는 "보람아 나랑 결혼해줄래? Marry me"라는 종이를 들고 있는 사람들의 모습이 나와있다.

온라인 중앙일보 [사진 중앙포토]

