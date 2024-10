봄날 가족 나들이 파주 가볼만한 곳…봄꽃 보러가요~

봄꽃으로 절경을 자랑하는 완연한 봄이 왔다. 자연과 예술의 공간으로 가족, 연인들로부터 큰 인기를 끌고 있는 파주에서는 다채로운 꽃에 취할 수 있는 전시회와 축제가 한창이다.

TV·드라마·CF·영화 촬영지로 유명세를 얻은 벽초지수목원에서는 오는 5월 10일까지 봄꽃, 튤립 축제 ‘꽃에 취하다!’를 연다. 이번 봄꽃&튤립축제 기간에는 수목원의 여러 산책로와 다양한 이벤트를 마련하여 관람객이 봄나들이를 갈만한 파주 명소로 손색이 없다. 벽초지수목원과 봄꽃 축제 관련 상세 정보는 홈페이지(www.bcj.co.kr) 또는 전화(031-957-2004)로 알아볼 수 있다.

파주 헤이리 예술마을에 위치한 헤이리 포네티브 스페이스에서 꽃과 식물을 소재로 한 작품 전시회가 오는 5월 3일까지 열린다. 이번 전시회는 Thinkartkorea 당선작가 오흥배의 작품으로 ‘보는 것, 보이는 것 : to see, to be seen’를 주제로 꽃과 식물의 일상적인 모습을 새롭게 보여준다. 흔하고 작으며 언제 어디서나 쉽게 볼 수 있는 꽃과 식물을 화려하거나 아름답지 않은 모습으로 작품으로 비춰내며 독창적으로 표현한다. 봄꽃 축제에서 본 생생한 꽃과 달리, 오흥배 전시회에서는 단순한 식물이 아니라 인지된 대상으로 바라보는 작가의 시선을 느낄 수 있다.

Thinkartkorea은 ㈜신한화구 주최로 국내외 실력 있는 한국인 작가를 발굴하는 전시 프로그램이다. Thinkartkorea 프로그램은 공모전형식으로 진행되며 자세한 사항은 www.thinkartkorea.com에서 확인할 수 있다.