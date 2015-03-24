[인사] 문화체육관광부 外

◆문화체육관광부<국장급 전보>▶체육관광정책실 관광레저정책관 이병국<과장급>▶체육관광정책실 평창올림픽지원과장 남찬우
◆법제처<서기관 전보>▶행정법제국 박지은▶경제법제국 김한율
◆통계청<서기관 승진>▶기획조정관실 김원태<서기관 전보>▶경인지방통계청 농어업서비스업과장 안병건▶호남지방통계청 농어업조사과장 임철규
◆우정사업본부▶안산우체국장 이석로▶대전대덕우체국장 박영종
◆고려대▶문과대학장 이재훈▶노동대학원장 조대엽▶사회봉사단장 어도선▶부속사업단장 조용성
◆서울시 SH공사▶도시재생본부장 한규상
◆국민체육진흥공단<실장급 전보>◆공단본부▶감사실장 안경원▶기획조정실장 직대 홍주훈◆경륜·경정사업본부▶천안지점장 이기한<팀장급 전보>◆공단본부▶전략기획팀장 김재봉▶상생경영팀장 김원일▶투표권사업팀장 이재환◆스포츠레저사업본부▶사업기획팀장 이기용◆경륜·경정사업본부▶부천지점장 이상훈
◆한국학중앙연구원▶부원장 전택수▶한국학대학원장 이상훈▶기획처장 박동준▶연구처장 정영순▶교학처장 전성호
◆한국개발연구원▶규제연구센터 소장 겸 경쟁정책연구부장 이수일▶재정·복지정책연구부장 윤희숙