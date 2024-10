[한은화 기자의 노래가 있는 아침] 달콤한 2월을 위한 노래

2월이 시작됐습니다.

아직 춥지만 왠지 달콤한 계절.

나탈리 포트만, 주드 로, 줄리아 로버츠, 클라이브 오웬이 열연한

영화 '클로저' OST로 유명한 노래입니다.

아일랜드 출신 가수 데비안 라이스의 데뷔곡이죠.

눈을 뗄 수 없고(I can't take my eyes off you)

마음도 뗄 수 없는(I can't take my mind off you)

사랑, 합시다.

한은화 기자 onhwa@joongang.co.kr