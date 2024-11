중국 충칭에 있는 한 관광지에 13일(현지시간) '최초의 휴대폰 사용자 전용도로'가 마련됐다. 두 갈래로 나뉜 길 중 한 쪽에는 '비보호 휴대폰 사용자 전용 도로(Cellphones walk in this lane at your own risk)'라고, 다른 한 쪽에는 '휴대폰을 사용하지 마시오(No Cellphone)'라고 적혀있다. 휴대폰 사용자 전용 도로에는 보행자의 방향도 따로 화살표로 그려넣었다. 지역 언론에 따르면 휴대폰 때문에 발생하는 충돌 사고를 줄이기 위해 휴대폰 전용 도로를 시도했다고 한다. [로이터=뉴스1]