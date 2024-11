한국인이 가장 좋아하는 작가는 베르나르 베르베르

『개미』 『제3인류』 등을 쓴 프랑스작가 베르나르 베르베르가 한국인이 가장 사랑하는 세계문학 작가로 뽑혔다.

인터넷 서점 예스24(대표 김기호)가 지난 7월 30일부터 8월 20일까지 홈페이지를 통해 ‘한국인이 사랑하는 세계의 작가, 세계의 문학’을 뽑는 네티즌 투표를 실시한 결과, 베르나르 베르베르가 6780표(9.7%)를 얻으며 현재 활발히 활동 중인 ‘오늘을 사는 작가’ 1위로 선정됐다.

'해리포터' 시리즈의 조앤 K 롤링이 5422표(7.8%)를 얻으며 2위를 차지했고, 신작『불륜』으로 인기를 얻고 있는 파울로 코엘료가 5066표(7.3%)로 뒤를 이었다. 4위부터 9위는 무라카미 하루키(7.2%), 알랭 드 보통(5%), 밀란 쿤데라(4.1%), 기욤 뮈소(3.6%), 댄 브라운(3.5%), 히가시노 게이고(3.3%) 순이었다.

투표 결과를 전해 들은 베르나르 베르베르는 “한국 독자들이 저를 1위로 뽑아 주셨다니 영광스럽게 생각한다”며 “확실히 한국은 ‘미래의 나라’다. 특히 젊은 한국 독자들의 혁신적이고 새로운 세계에 대한 관심 덕분”이라고 소감을 전했다.

고전의 반열에 오른 작품을 쓴 작가를 대상으로 한 ‘불멸의 고전 작가’ 투표에서는 『어린 왕자』의 앙투안 드 생텍쥐페리가 5513표(7%)를 얻어 1위에 올랐다. '셜록 홈즈' 시리즈의 아서 코난 도일이 4366표(5.6%)로 2위, 『레 미제라블』의 빅토르 위고가 4266표(5.4%)로 3위였다. 이어 헤르만 헤세(4위·5.4%), 윌리엄 셰익스피어(5위·5.3%), 어니스트 헤밍웨이(6위·5.1%), 제인 오스틴(7위·4.7%), 조지 오웰(8위·3.9%), J.R.R. 톨킨(9위·3.6%) 등이 뒤를 이었다.

테마별 최고 작품을 뽑는 투표도 진행됐다. 책 속 가장 감명 깊었던 문장을 꼽는 ‘나를 일으켜 세운 문장들’ 테마에서는 『어린 왕자』가 4742표(11%)로 가장 많은 선택을 받았다. ‘17세의 여름방학’ 테마에서는 『나의 라임 오렌지나무』가, '이 미스터리가 대단하다’ 테마에서는 아서 코난 도일의 '셜록 홈즈 전집 세트'가 뽑혔다.

여행갈 때 들고가고 싶은 책을 뽑는 ‘내 여행가방 속의 책 한 권’에서는 파울로 코엘료의 『연금술사』가 선정됐고, 무라카미 하루키의 『1Q84』는 ‘올 유 니드 이즈 러브(All You Need Is Love)’ 테마에서 1위를 차지, 최고의 사랑 이야기로 꼽혔다.

이번 투표에는 2만4079명의 네티즌이 참여했다. 예스24는 투표에 참여한 독자 중 100명을 초청해 오는 9월 13일과 14일 ‘파주 가을 문학캠프’를 진행한다. 파주 출판단지에서 진행될 이번 문학캠프에는 터키문학 번역가 이난아 교수와, 양억관 일본문학 전문 번역가를 비롯해 인문학자 이현우씨가 참석할 예정이다. 자세한 내용은 예스24 홈페이지(http://goo.gl/GSYcfk) 참조.

