이제는 도로 위에서 신호뿐만 아니라 맨홀 뚜껑도 주의해야겠습니다.

장마철 빗물이 역류하면서 맨홀 뚜껑이 흉기로 변한다는 보도가 있었는데요, 보시는 것처럼 버스가 들썩들썩, 위력이 대단하죠?

그런데 아일랜드에서는 더 위력적인 폭발이 포착됐습니다.

현지시간으로 27일 아일랜드의 수도 더블린의 도로인데요. 맨홀에서 짙은 녹색 연기가 새어 나옵니다.

잠시 후 '펑' 하는 소리를 내며 불길과 함께 폭발하는데요. 놀란 사람들은 급하게 자리를 피합니다.

소방방재청은 폭발의 원인을 천연가스 누출로 보고 있는데요. 다행히 부상자는 없었다고 하네요.

