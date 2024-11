손승연 let it go, "톱스타들 칭찬 이어져" 뭐길래

‘보이스코리아’ 우승자 출신 가수 손승연의 ‘렛잇고(Let it go)’ 유튜브 영상이 눈길을 끌고 있다.

손승연은 4일 인기 애니메이션 ‘겨울왕국’의 OST ‘렛잇고(Let it go)’ 유튜브 영상을 공개하자마자 선배 가수인 신승훈과 윤건, 허각, 하하 등의 뜨거운 칭찬을 받았다.

신승훈은 자신의 트위터를 통해 포털 사이트 검색어 1위에 랭크돼 있는 손승연의 이름을 캡처해 올리며 “역시 손승연!”이라는 글을 올렸다. 5일에는 손승연을 향해 “멋져요 파이팅!”이라는 응원의 메시지를 전했다.

윤건도 트위터를 통해 “설국열차 화통을 삶아먹은 듯 가슴 뻥 뚫리는. 단연 내가 들은 let it go중 가장 좋음. 손승연 ‘let it go’”라는 글과 함께 손승연의 ‘렛잇고(Let it go)’ 영상을 링크시키며 극찬했다.

허각은 손승연의 페이스북을 통해 ‘렛잇고(Let it go)’를 감상한 뒤 “너 이거 왜 이렇게 잘하냐 짜증나게ㅋㅋㅋ”라는 글을 남겼다. 하하도 자신의 트위터를 통해 “괴물이다. 넌”이라며 칭찬했다.

온라인 중앙일보