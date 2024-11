7월 생일 맞은 친퀘첸토의 깜짝 대박 생일 선물!! 피아트 브랜드 최대 500만원 할인 특별 프로모션

친퀘첸토 탄생 56주년 기념 피아트 전 모델 200~500만원 특별할인 프로모션 7월엔 친퀘첸토 팝/라운지 450만원, 친퀘첸토C 200만원, 프리몬트 500만원 할인 특별한 혜택으로 보다 많은 고객에 이탈리아 스타일리시 브랜드 경험 선사 친퀘첸토 Birthday 축하 게릴라 이벤트도 진행, 500C 시승권 등 풍성한 선물도

“뜨거운 여름? 7월엔 친퀘첸토가 쏜다!!” 7월 4일생 친퀘첸토가 깜짝 선물을 준비했다.

이탈리아 스타일리시 자동차의 아이콘 피아트는 친퀘첸토(500) 탄생 56주년을 기념해 7월 한달간 깜찍 발랄한 친퀘첸토 팝(500 POP), 친퀘첸토 라운지(500 Lounge), 친퀘첸토C(500C), 7인승 패밀리 SUV 프리몬트 등 피아트 전 모델 라인업의 가격을 200만원에서 최대 500만원까지 대폭 할인해 주는 특별 프로모션을 진행한다.

피아트 브랜드를 총괄하고 있는 파블로 로쏘 대표는 “한-EU FTA, 원화 약세, 수입차 고객 확대 등으로 거의 모든 수입차 브랜드가 가격을 큰폭으로 인하하거나 할인해 주는 것이 트렌드가 되다시피 하고 있다”며 “피아트 브랜드의 가격 경쟁력을 확보하고, 보다 많은 고객이 이탈리아의 스타일리시 자동차를 경험할 수 있도록 하기 위해 친퀘첸토의 생일을 기념하여 깜짝 선물을 준비한 것”이라고 말했다.

이에 따라 7월 한달 간 친퀘첸토 팝은 2,240만원, 친퀘첸토 라운지는 2,540만원으로 450만원씩 낮은 가격으로 구매가 가능하며, 친퀘첸토C는 3,100만원으로 200만원, 프리몬트는 4,490만원으로 500만원 가격 할인 혜택이 제공된다.

피아트 브랜드는 또한 1957년 7월 4일 탄생해 유럽을 대표하는 스타일리시 아이콘으로 성장하며 전세계 100여국개에서 100만대 이상 판매되면서 꾸준한 사랑을 받아온 친퀘첸토 56주년을 기념해 ‘피아트 500 Birthday 축하 게릴라 이벤트’도 진행한다.

친퀘첸토 Birthday 축하 게릴라 이벤트는 7월 11일 자정까지 피아트 브랜드의 공식 페이스북 페이지(www.facebook.com/fiatkorea)에서 진행되며 친퀘첸토의 생일을 축하하는 가장 발랄하고 유쾌한 메시지를 남긴 2명에게는 친퀘첸토C의 8월 주말 2박 3일 시승권을 제공하고, 생일 축하 메시지를 남긴 고객 중 추첨을 통해 30명에게 친퀘첸토 아이스크림 생일 축하 케이크를 제공한다.

피아트 브랜드의 7월 특별 프로모션에 대한 보다 자세한 내용은 피아트 브랜드 웹사이트(www.fiat.co.kr)나 구매상담센터(080-365-0500), 가까운 피아트 스튜디오를 통해 확인할 수 있다.

<세계적으로 인정받은 피아트 친퀘첸토 화려한 수상 경력 since 2007>

: 2008 올해의 유럽의차, 2009년 올해의 디자인차, 2010년 최고의 엔진(피아트 멀티 에어 터보), 2012년 가장 추천하는 차(Recommended Pick by Consumer Guide), 미국 고속도로 안전 보험협회(IIHS: Insurance Institute for Highway Safety) 선정 2013년 ‘가장 안전한 차(Top Safety Pick by IIHS)세계적으로>

<문의처>

크라이슬러 코리아

윤호선 과장 02)2112-2615 / 010-4629-2184 kelly.yoon@chrysler.com문의처>

크로스 커뮤니케이션스

배선중 이사 02)6242-0115 / 010-9506-0469 sean@crosspr.com

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관의 정보성 보도 제공자료입니다.>이>