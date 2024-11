정몽준 의원, 독일 '대십자훈장'

정몽준(62·사진 오른쪽) 의원은 3일 독일 정부로부터 한국과 독일의 경제 협력 및 독일 축구발전에 기여한 공로로 ‘대십자 공로훈장(Commander’s Cross of the Order of Merit)’을 받았다. 왼쪽은 베켄바우어 바이에른 뮌헨 명예회장.