지난해 아델 같은 스타는 없었다

‘위 아 영(We are Young)’으로 제 55회 그래미 어워즈에서 ‘올해의 신인상’ ‘올해의 노래’ 2관왕을 수상한 그룹 ‘펀(Fun.)’. 2008년 결성된 이들은 시상식에서 대표곡 제목에 빗대 “우리는 이렇게 늙었다(We are so old)”고 말했다. [로스앤젤레스 AP=뉴시스]