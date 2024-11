[사진 수지 트위터 캡처]

그룹 미쓰에이의 멤버 수지(19)가 자신이 직접 그린 그래피티를 공개했다.

수지는 16일 자신의 트위터(www.twitter.com/missA_suzy)에 “이거 그래피티 맞죠? 하하 By 수지(Is that graffiti right? HAHA)”라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 수지가 자신이 직접 그린 그래피티와 함께 사진을 찍은 모습이 담겨 있다.

수지는 한 손으로 그래피티를 받치고 눈을 감은 채 미소를 짓고 있다. 그림 오른쪽 아래에는 ”숮“이라고 직접 사인도 했다.

온라인 중앙일보