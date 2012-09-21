[인사] 외교통상부 주태국 대사 전재만 外

◆외교통상부▶주태국 대사 전재만▶주방글라데시 대사 이윤영▶아세안 대표부 대사 백성택
◆행정안전부(서기관 승진)▶장관실 최정집▶의정담당관실 김학용▶인사기획관실 고광춘▶감사담당관실 황규철▶윤리〃 진병용▶공무원단체〃 김상환▶기획재정〃 신기동▶선진화〃 신승렬▶성과고객〃 김강▶제도총괄과 김정선 우광진▶조직기획과 윤동호 정병욱▶인사정책과 최선호▶인력기획과 서한순▶교육훈련과 손무조▶성과급여기획과 온준환▶균형인사정보과 이현옥▶정보화총괄과 박진수▶재난안전정책과 윤미경▶재난위기종합상황실 최규학▶비상대비정책과 김진수▶자치행정과 강정옥 최성진▶자치제도과 박경태▶재정정책과 김수경▶공기업과 박대민▶지방세정책과 서정훈▶지역발전과 이강희▶생활공감정책과 김진수(기술서기관 승진)▶균형인사정보과 이승희▶정보문화과 최정례▶정보보호정책과 김응수▶정부통합전산센터 운영정책과 정일환
◆KBS(국장급)▶대구방송총국장 박영문▶보도본부 스포츠국장 김춘길(부장급)▶시청자본부 시청자권익보호국 시청자서비스부장 홍성민▶〃〃시청자사업부장 이상용▶〃 수신료정책국 재원운영부장 김영진▶〃광고국 광고기획부장 김용국▶〃경영관리국 재무부장 이광희▶편성센터 편성국 편성기획부장 송기윤▶보도본부 스포츠국 스포츠중계부장 박원철▶정책기획본부 성과관리부장 홍순구▶〃방송문화연구소 공영성평가부장 이태경▶시청자본부 수신료정책국 강남사업지사장 노승희▶〃 〃 인천사업지사장 박상섭▶〃〃 경기북부사업지사장 이상훈▶창원방송총국 편성제작국장 김광호