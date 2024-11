현대비에스앤씨, 자동화사업 진출

현대비에스앤씨(대표이사 정대선)가 자동화사업(Factory Automation)에 진출한다.

2008년 출범 이후 Total IT 서비스기업으로 SI 및 IT 아웃소싱 분야에서 성장세를 이어가고 있는 현대비에스앤씨는 사업영역 다각화를 위해 기존 IT 서비스사업과의 시너지가 예상되는 자동화사업 추진을 위해 최근 전담조직을 신설했다.

장기적인 성장동력 확보를 위한 신규 사업 추진을 적극 검토해왔던 현대비에스앤씨는 지난 해부터 MES 프로젝트 수주가 증가하고, 제조업 분야 사업 강화를 위해 자사 MES 솔루션을 개발하며 제조업 분야에 대한 전문 지식과 사업경험을 보유한 것에 착안하여, 사업영역을 자동화 영역으로 확대하게 되었다고 밝혔다.

현대비에스앤씨 관계자는 ‘자동화사업 추진을 통해 고객에게 일반적인 IT 서비스 기업과 차별화된 폭넓은 서비스 제공이 가능할 것’ 이라며, ‘이는 현대비에스앤씨 내부 사업간 시너지 강화는 물론 고객에게도 보다 높은 수준의 Value를 제공함으로써, 고객 신뢰 증대에 기여할 것’으로 예상했다.

현대비에스앤씨는 사업 초기 조기 사업역량 확보를 위해 관련 분야에서의 경험이 풍부한 전문가로 전담조직 구성을 완료하고, 글로벌 전문기업은 물론 국내 특화업체를 중심으로 전략적 제휴를 비롯한 적극적인 파트너 체계를 구축하고 있다.

현대비에스앤씨㈜는 현대비에스앤아이㈜와 현대이마린㈜을 계열사로 두고 있다.