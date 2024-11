예일국제영어디베이트대회 연속 2연패를 노린다

올해로 제20회를 맞이하는 ‘Yale Debate Association Annual Invitational Tournament’ 대회는 미국 예일디베이트 협회(YDA, Yale Debate Association)가 주최하고 미국 예일대학교가 후원하는 형태로 이루어지는 대회이다. 1980년에 정식으로 YDA협회가 구성된 이래로 대학부 전세계 3위라는 쾌거를 거두고 있다. 또한, 현재까지 꾸준한 디베이트 활동과 중, 고등부 대회 유치를 통해 미국 국내 및 세계적으로도 널리 알려져 있으며 명실상부한 세계 최고의 권위있는 국제디베이트대회로 손꼽히고 있다. 미국 내의 고등학생에게도 가장 인기 있는 대회로 유명하며, 입상을 하게 되면 아이비리그(미국 동부에 있는 8개 명문 대학교)에 있는 대학교 합격에 한 발 더 다가갈 수 있다는 인식이 널리 퍼져 있다.

미국 대학에서 가장 선호하는 활동 중의 하나가 바로 Debate라는 것을 가만하면 이번 예일디베이트대회 한국대표로 선발되는 것은 큰 의미를 가질 수 있다. 한국 대표로 선발되면 미국 디베이트 챔피온 선생님과 함께 국내 16시간 교육 및 미국 현지 24시간 교육을 통해 강도 높은 실전 훈련을 받게 된다. 현지 훈련 기간 중 미국 예일대학교 입학사정관들에게서 듣는 유용한 입학정보 설명회가 계획되어 있으며 개인별 학습방법에 대한 멘토가 준비되어 있다.

한국 대표는 Public Forum, Parliamentary, Original Oratory 대회 부문에 참가한다. 3방식 모두 US 부문으로 시작하며 모든 미국 내 학생과 외국학생들이 함께 경합을 벌인다. 대회 이틀 동안 미국 학생들과 예선전이 이루어지며 최종 5~6 Round를 승수와 합산 점수를 계산하여 US부문으로 계속 진행이 될지 아니면 ESL (English As a Second Language)부문으로 갈지 결정이 난다. 작년부터 새로 생긴 ESL상은 미국 내 쟁쟁한 원어민 학생과 영어를 제2외국어로 사용하는 세계 각국 나라의 학생들에 대한 형평성 원칙을 맞추기 위해 신설된 상이며 흔히 알고 있는 외국인 학생들만이 겨루어 받는 상이 결코 아니다. 한국을 포함해 많게는 약 3,000여명의 학생이 참여하고 있으며, 작년 예일 국제 영어디베이트 대회 Public Forum에서 한국 대표팀이 나란히 ESL 부문 결승에 올라 우승과 준우승을 거머쥐었다. Original Oratory에서도 우승을 거두었다. 올해 새롭게 도전하는 Parliamentary에서도 큰 기대를 해본다.

미국 예일대학교 국제디베이트대회 한국대표 선발전의 참가대상으로는 중3~고3 나이에 해당하는 모든 청소년이 대상이며, 한국 국적으로 외국에서 공부하는 학생도 지원 가능하며, 최종 한국대표 선발인원은 30명이다. 참가 신청기간은 8월 1일(수) ~ 8월 23일(목) 까지 홈페이지 (www.gl-gate.com)에서 접수가 가능하며 회원 가입 후 참가 신청을 하면 된다. 접수비는 무료이다.

선발기준은 1차 서류로 영문에세이 제출해야 하며, 에세이 주제는(Who is your Hero? (WHY?))이다. 에세이 제출 시 문법이나 단어 선택에 신경을 쓰기 보다는 전체적인 문맥과 진솔한 내용이 포함되어야 상위 점수를 받을 수 있다.

1차 서류합격자에 한해 오디션이 실시되며 일정은 8월 26일(일) 1일간 진행된다. 오디션은 퍼블릭 포럼 (Public Forum) 방식으로 디베이트를 실시하며, 주제는 1차 서류합격자 통보와 함께 주어진다. 최종 선정된 한국대표단 전원에게는 국제영어디베이트대회 입상자 시상식과 함께 예일대학교 디베이트협회에서 발행하는 수료증(Certification)이 발급되며 향후 국내 및 외국 대학진학 시 증빙자료로 제출 가능하다. 특별히, 미국 예일대학교 및 명문대학 진학 시 활동영역 부문 에세이에서 큰 영향력을 줄 것으로 예상한다. 예일국제영어디베이트대회 일정은 9월 21일(금) ~ 9월 23일(일) 3일간 실시하며 미국 예일대학교에서 실시한다. 영어 디베이트(English (Debate))에 자신있는 모든 청소년이라면 관심을 가질만 하며, 자세한 사항은 홈페이지(www.gl-gate.com)나 전화(02-858-8415)로 문의하면 된다.