[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…또다시 ‘인사 쇄신’ 시험대 오른 윤석열 정부

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

또다시 ‘인사 쇄신’ 시험대 오른 윤석열 정부

윤석열 대통령의 지지율 하락 원인으로 가장 많이 꼽히는 것은 인사 문제입니다. 5월 10일 정부 출범 후 연이은 장관 후보자 낙마로 인사 논란에 휩싸였죠. 복지부 장관은 지난 5월 25일 권덕철 전 장관 퇴임 후 역대 최장기간 공석이며, 사회부총리 겸 교육부장관은 ‘5세 조기입학’ 논란으로 지난 8일 사퇴한 박순애 전 장관의 후임자를 물색 중입니다. 장관 공백이 길어지며 윤 대통령이 내세운 3대 개혁(연금·노동·교육)의 시동이 걸리지 않고 있다는 지적도 제기됐죠.

Carrying it on

During a press conference marking his 100th day in office on Wednesday, President Yoon Suk-yeol said he carried out a “substantial revamp” of the presidential office and government for his successful presidency, but questions linger whether he really can weather a crisis with such a shallow fix.

press conference: 기자회견(=news conference)

marking~: ~을 기념하는, ~에 즈음한(=celebrating)

carry out: 실행하다, 실천하다(=accomplish, fulfill, execute)

Liberation Day: 광복절(=Independence Day)

substantial: 실질적인(=effective, significant, meaningful, substantive)

revamp: 개편(=renovation, overhaul, patchu-up, repair)

the presidential office: 대통령실[전엔 청와대(Blue House)로 표현했지만 지금은 이렇게 표현]

successful: 성공적인

presidency: 대통령직

linger: 남다(=remain)

weather: 여기선 날씨란 명사가 아니라 “극복하다, 헤쳐나가다”(=overcome, surmount, pull through)

a shallow fix: 얄팍한 해결책

尹锡悦政府的“人事改革”再度面临困境

人事问题是尹锡悦总统支持率下跌的最主要原因。新政府5月10日上台后,各大部门部长候选人接连落马,引发争议。5月25日,保健福祉部前部长权德喆卸任之后,部长一职出现史上最长空白期。社会副总理兼教育部部长朴顺爱因“5岁上小学”政策引发争议辞职后,该职位的候选人也还悬而未决。有分析指出,部长职位的长期空缺,也势必会让尹锡悦总统提出的三大改革(年金、劳动、教育)无法顺利开始实施。

瞎忙活 [xiā máng huo] 도루묵

人事改革 [rén shì gǎi gé] 인사 쇄신

下跌 [xià diē] 하락

候选人 [hòu xuǎn rén] 후보자

落马 [luò mǎ] 낙마하다

悬而未决 [xuán ér wèi jué] 미해결로 남아 있다