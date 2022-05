동아제약, 이너뷰티 전문 브랜드 ‘아일로’ 론칭

동아제약(대표이사 사장 최호진)은 이너뷰티 전문 브랜드 ‘아일로’를 론칭한다고 31일 밝혔다.

브랜드명인 아일로는 “내가 사랑하고, 중요하게 생각하는 것(‘What I love, What I look for ILO’)”을 의미한다.

이번에 론칭한 제품은 ‘아일로 타입 1 콜라겐 비오틴 앰플’과 ‘아일로 화이타치온’ 2가지다.

타입1 콜라겐 비오틴 앰플은 타입1 콜라겐3,000mg, 엘라스틴, 히알루론산, 밀크세라마이드를 함유했으며 액상 형태로 간편하게 섭취 가능하다.

타입 1 콜라겐(피쉬콜라겐)은 우리 몸을 구성하는 28종의 콜라겐 중 피부 진피층의 90%에 해당해 가장 많은 부분을 차지한다.

아일로 화이타치온은 글루타치온 건조효모와 화이트 토마토, 비타민 C, 비타민E를 첨가했다. 아일로 화이타치온은 고운 분말 제형으로 하루에 한 포 섭취를 권장한다.

아일로 전 제품에는 동아제약의 자체 기술력인 아미노산 5종(L-프롤린, L-아르지닌, L-알라닌, 글리신, L-라이신염산염)을 배합한 Beau-mino Complex™을 적용했다.

이너뷰티 브랜드인 아일로는 동아제약 공식 브랜드몰인 ‘디몰(:Dmall)’에서 만나볼 수 있으며 론칭을 기념해 최대 35% 할인 프로모션 및 리뷰 이벤트를 진행한다.

동아제약 관계자는 “진정한 아름다움은 내면으로부터 시작한다”며 “아일로의 본질에 가까운 포뮬러로 매일 새롭게 피어나는 아름다움을 경험해 보시길 바란다”고 말했다.