연세대, 이반 두께 마르께스 콜롬비아 대통령에 명예박사학위 수여

연세대학교(총장 서승환)는 이반 두께 마르께스(Iván Duque Márquez) 콜롬비아 대통령에게 명예경제학박사 학위를 수여했다. 학위수여식은 8월 26일(목) 오후 4시 연세대 경영관 용재홀에서 열렸다.

연세대는 이반 두께 마르께스 대통령이 콜롬비아 경제 및 정치 발전에 이바지하고 국제사회의 공존과 평화를 위해 기여한 공로를 인정해 명예경제학박사 학위를 수여하기로 했다.

이반 두께 마르께스 대통령은 세르지오 아르볼레다대에서 철학과 인문학을 전공한 변호사이자 하버드대에서 경영학을 전공한 경제 전문가이며, 조지타운대에서 공공정책관리 석사, 아메리칸대에서 경제법 석사를 취득했다.

또한 국제개발은행 문화창조연대사업 본부장, 유엔사무총장 선임고문, 콜롬비아 의회 상원의원 등을 역임하면서 오랜 공직생활과 다양한 영역에서 콜롬비아 경제와 국제사회의 발전을 위해서 이바지해 왔다.

특히 상원의원 재임 중 발의한 수많은 법안들로 콜롬비아 경제발전과 국민 복지를 위해 헌신했고, 남미발전포럼(the Forum for the Progress of South America: PROSUR) 및 태평양동맹 의장국으로 활동하면서 10년 역사를 가진 태평양동맹의 핵심 인사로서 남아메리카 국가들의 자유무역 활성화를 위해 노력했으며, 이를 통해 경제, 정치의 통합과 번영을 실천하고 있다.

명예박사 학위수여식에 이어 오후 5시에는 글로벌사회공헌원(원장 박영렬) 주최로 제3회 지속가능발전포럼 특별세미나 GEEF(Global Engagement & Empowerment Forum) for ALL이 개최됐다.

‘GEEF for ALL’은 지속가능발전을 주제로 해 시리즈로 진행하고 있으며, 이날 세미나에서는 송인한 반기문국제협력센터장의 진행으로 반기문 글로벌사회공헌원 명예원장(제8대 UN 사무총장)이 이반 두께 마르께스 대통령과 ‘World Peace & Climate Action’을 주제로 대담을 나눴다.

연세대는 이반 두께 마르께스 대통령 방문을 통해 콜롬비아 우수대학인 Universidad Nacional de Colombia 외 2개 대학( Universidad Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana)과 학술교류 협정을 체결해 교육 및 연구 분야의 상호 교류뿐만 아니라 연세대에서 새로 출범한 온라인 교육 플랫폼인 ‘LearnUs(런어스)’ 시장 확대와 콜롬비아 내 한국어 교육 프로그램 개발을 도모할 예정이다.