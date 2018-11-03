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중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

중앙선데이

입력

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608호 08면

◆국무조정실·국무총리비서실▶행정정책과장 김현숙

◆기획재정부<전보>▶사회예산심의관 최상대▶경제예산심의관 양충모▶행정예산심의관 임기근▶공공정책국장 강승준

◆통일부<부이사관 임용>▶남북공동연락사무소 사무처 교류부장 황준호

◆산업통상자원부<실장급 전보>▶산업혁신성장실장 유정열<실장급 승진>▶국가기술표준원장 이승우▶에너지자원실장 주영준<국장급 전보>▶산업정책관 박성택▶중견기업정책관 조영신▶에너지산업정책관 이용환▶무역정책관 박태성▶제품안전정책국장 박정욱

◆보건복지부▶질병관리본부 위기분석국제협력과장 이선규▶〃생물테러대응과장 정성훈▶〃감염병관리과장 박옥▶〃감염병감시과장 조은희▶〃국립제주검역소장 김주심▶국립정신건강센터 연구기획과장 박혜경

◆방송통신위원회<과장급>▶국제협력담당관 강필구

◆전라남도<과장급 전보>▶투자유치과장 직무대리 박환주▶전남환경산업진흥원 파견 신상식

◆충청북도<3급>▶문화체육관광국장 고근석<4급>▶복지정책과장 홍기운▶사회재난과장 채홍경▶음성부군수 김영배

◆한국에너지기술연구원▶구매자산실장 신지현

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