JDX멀티스포츠, <2018 UL 인터내셔널 크라운 공식 유니폼 쇼케이스> 성료

멀티스포츠 브랜드 (주)신한코리아(대표 김한철)에서 전개하는 JDX멀티스포츠가(이하JDX) <2018 UL 인터내셔널 크라운 공식 유니폼 쇼케이스>를 성료 했다고 밝혔다.

지난 2일 파라다이스시티 그랜드볼룸에서 진행된 갈라 디너 행사 중 하나인 쇼케이스(Showcase of the Matching Groups with Uniforms)에는 주최자인JDX의 김한철 대표를 비롯해 LPGA 및 대회 스폰서 관계자 등 500명이 넘는 인원이 참석했다.

JDX의 공식 유니폼은 나라를 상징하는 국기에서 차용한 요소를 재해석하여 유니폼에 사용해 각 나라의 다채로움을 구현했다. 이번 공식 유니폼의 또 다른 의의는 8개 나라를 하나의 접근법 아래서 통일성 있는 디자인을 적용해 선보이는 것이다.

이날 런웨이를 펼친 16명의 모델들은 JDX만의 스타일을 기반으로 8개 나라 고유의 색상을 녹여낸 공식 유니폼을 착용하고 트렌디한 골프웨어의 매력을 표현했다.

공식 유니폼은 이번 쇼케이스에서 일부만 선보였으며 공개되지 않은 유니폼은 대회 기간 중 선수들을 통해서 나라 및 라운드별 새로운 착장을 선보여 갤러리들에게 또 하나의 볼거리를 선사할 전망이다.

또한, 선수들이 착용한 공식 유니폼은 JDX의 MD SHOP에서 대회 기간중에만 한정 판매한다.

㈜신한코리아 김한철 대표는 “UL 인터내셔널 크라운과 손잡고 공식 유니폼을 통해JDX만의 디자인을 선보이게 돼 기쁘게 생각하고 공식 유니폼은 각 나라의 국기가 지닌 요소를 유지하면서도 JDX의 전문성을 반영하고자 했다.” 라며 “전 세계 골프 팬들의 이목이 집중된 대회인 만큼 공식 유니폼을 통해서 20년간 이어온 JDX 브랜드만의 저력과 위상을 입증하겠다.”고 말했다.

온라인 중앙일보