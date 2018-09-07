[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부<부이사관 승진>▶기획재정담당관 손웅기▶종합정책과장 주환욱<서기관 승진>▶복지예산과 김영임▶대외경제총괄과 박언영▶사회적경제과 문진주
◆통계청<4급 승진>▶통계기준과 최경순▶행정통계과 박병선▶마이크로데이터과 전준우▶물가동향과 박은영▶인구동향과 김수영
◆이화여자대학교▶부속초등학교장 정혜영▶국제대학원 국제학과장 Heather A. Willoughby
◆연세대학교▶글로벌인재대학장 조용수▶글로벌사회공헌원 명예원장 반기문▶인권센터 장애학생지원실장 이삼현▶의료원 원목실장·교목실장 정종훈▶연세춘추주간 임재호▶박물관장 조태섭▶청년문화원장 이상국▶김대중도서관장 박명림▶알렌관장 함선옥▶동서문제연구원장 박용석▶언어정보연구원장 이석재▶인문학연구원장 정명교▶법학연구원 원장 심영▶교육연구소장 서영석▶나노과학기술연구소장 이우영▶바른ICT연구소장 김범수▶과학영재교육원장 이원태▶문과대학 불어불문학과장 임재호▶이과대학 교학부학장 이지현▶〃물리학과장 김재훈▶사회과학대학 언론홍보영상학부장 김용찬▶교육과학대학 부학장 서상훈▶〃체육교육학과장 윤여탁▶〃스포츠응용산업학과장 윤용진▶학부대학 RC부학장·RC교육원장 전광민▶교육대학원 부원장 홍원표▶행정대학원〃홍순만▶연세매지방송국주간·연세춘추원주주간 왕현종▶인문예술대학 부학장 황수홍▶정경대학 부학장·정경·창업대학원 부원장 조인숙▶〃경영학부장 박우진▶〃글로벌행정학과장 한상일▶과학기술대학 부학장 서종철▶〃수학과장 김형순▶〃정보통계학과장 하은호▶보건과학대학 부학장·보건환경대학원 부원장 김윤석▶〃환경공학부장 박동희▶〃보건행정학과장 남은우▶원주청탁방지부담당관 김동윤▶원주교수학습센터장 신상범▶원주창업지원단장 김택중