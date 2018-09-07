1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 기획재정부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 16면

◆기획재정부<부이사관 승진>▶기획재정담당관 손웅기▶종합정책과장 주환욱<서기관 승진>▶복지예산과 김영임▶대외경제총괄과 박언영▶사회적경제과 문진주

◆통계청<4급 승진>▶통계기준과 최경순▶행정통계과 박병선▶마이크로데이터과 전준우▶물가동향과 박은영▶인구동향과 김수영

◆이화여자대학교▶부속초등학교장 정혜영▶국제대학원 국제학과장 Heather A. Willoughby

◆연세대학교▶글로벌인재대학장 조용수▶글로벌사회공헌원 명예원장 반기문▶인권센터 장애학생지원실장 이삼현▶의료원 원목실장·교목실장 정종훈▶연세춘추주간 임재호▶박물관장 조태섭▶청년문화원장 이상국▶김대중도서관장 박명림▶알렌관장 함선옥▶동서문제연구원장 박용석▶언어정보연구원장 이석재▶인문학연구원장 정명교▶법학연구원 원장 심영▶교육연구소장 서영석▶나노과학기술연구소장 이우영▶바른ICT연구소장 김범수▶과학영재교육원장 이원태▶문과대학 불어불문학과장 임재호▶이과대학 교학부학장 이지현▶〃물리학과장 김재훈▶사회과학대학 언론홍보영상학부장 김용찬▶교육과학대학 부학장 서상훈▶〃체육교육학과장 윤여탁▶〃스포츠응용산업학과장 윤용진▶학부대학 RC부학장·RC교육원장 전광민▶교육대학원 부원장 홍원표▶행정대학원〃홍순만▶연세매지방송국주간·연세춘추원주주간 왕현종▶인문예술대학 부학장 황수홍▶정경대학 부학장·정경·창업대학원 부원장 조인숙▶〃경영학부장 박우진▶〃글로벌행정학과장 한상일▶과학기술대학 부학장 서종철▶〃수학과장 김형순▶〃정보통계학과장 하은호▶보건과학대학 부학장·보건환경대학원 부원장 김윤석▶〃환경공학부장 박동희▶〃보건행정학과장 남은우▶원주청탁방지부담당관 김동윤▶원주교수학습센터장 신상범▶원주창업지원단장 김택중

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT