1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 환경부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 16면

◆환경부<국장급 전보>▶원주지방환경청장 박연재

◆충남도교육청▶감사관 유희성

◆경기도▶경제실 국제협력관 황범순▶재난안전본부 자연재난과장 변영섭

◆제주특별자치도<이사관 승진>▶도민안전실장 유종성▶제주연구원 고창덕▶농업기술원장 송승운<부이사관 승진>▶교통항공국장 직무대리 현대성▶서귀포시 부시장〃김태엽▶농축산식품국장 이우철▶농업기술원 연구개발국장 황재종▶서울본부장 박시영▶정책기획관 박원하▶특별자치제도추진단장 정태성▶민군복합형관광미항 갈등해소지원단장 고오봉<부이사관 전보>▶의회사무처장 오정훈▶특별자치행정국장 김현민▶문화체육대외협력국장 조상범▶일자리경제통상국장 허법률▶인재개발원장 김홍두▶세계유산본부장 나용해▶제주국제컨벤션센터 이승찬▶제주국제자유도시개발센터 김창조< 서기관 승진>▶비서실장 김기범▶청년정책담당관 강동우▶안전정책과장 박성연▶재난대응과장 김승훈▶체육진흥과장 직무대리 윤진남▶투자유치과장〃박경수▶건설과장〃이창민▶노인장수복지과장〃홍성희▶식품원예과장〃홍충효▶상하수도본부 상수도부장〃양기정▶경제정책과장 최명동▶통상물류과장 장문봉▶건축지적과장 김승원▶교통정책과장 안우진▶대중교통과장 허문정▶공항확충지원단 주민소통센터장 고주환▶여성가족청소년과장 고숙희▶농업기술원 농산물원종장장 고상환▶인재개발원 사회교육과장 송윤심▶설문대여성문화센터 소장 고춘화▶감사위원회 조사과장 문응식▶제주감귤출하연합회 김진배▶제주여성가족연구원 강창보<서기관 전보>▶소통담당관 현학수▶청렴혁신담당관 강동원▶예산담당관 강만관▶세정담당관 김명옥▶자치행정과장 양대윤▶특별자치법무과장 김영근▶회계과장 조순여▶문화정책과장 김남진▶ 평화대외협력과장 한용택▶관광정책과장 문경복▶도시계획재생과장 김양훈▶도로관리과장 김재철▶복지정책과장 이영철▶민군복합형관광미항 갈등해소지원센터장 김곤성▶농업기술원 감귤아열대연구과장 좌창숙▶〃친환경연구과장 허태현▶〃동부농업기술센터 소장 홍순영▶인재개발원 교육운영과장 현홍직▶한라도서관장 김용철▶돌문화공원관리소장 양한식▶의회사무처 변덕승 김윤자▶제주대학교 강한훈

◆교육시설재난공제회▶회장 박구병

◆서울경제신문▶증권부장 홍준석▶바이오IT부장 박태준▶건설부동산부장 이종배▶산업부장·서울포럼10주년사무국장 김현수▶사회부장 한영일▶성장기업부장 정민정▶생활산업부장 심희정▶법조부문 선임기자 김성수▶서울경제TV 파견 이규진

◆뉴스1▶연예부 차장(총괄팀장) 길혜성▶강원취재본부 본부장 임영배

◆한국토지주택공사<상임이사>▶주거복지본부장 백경훈<부서장>▶서울지역본부장 홍현식▶주거복지기획처장 남기호▶대구경북지역본부 사업관리단장 윤병주

◆한국연구재단▶원천연구사업실장 박숙미▶지식정보실장 황준영▶국제협력기획실장 강동섭

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT