[인사] 환경부 外

◆환경부<국장급 전보>▶원주지방환경청장 박연재
◆충남도교육청▶감사관 유희성
◆경기도▶경제실 국제협력관 황범순▶재난안전본부 자연재난과장 변영섭
◆제주특별자치도<이사관 승진>▶도민안전실장 유종성▶제주연구원 고창덕▶농업기술원장 송승운<부이사관 승진>▶교통항공국장 직무대리 현대성▶서귀포시 부시장〃김태엽▶농축산식품국장 이우철▶농업기술원 연구개발국장 황재종▶서울본부장 박시영▶정책기획관 박원하▶특별자치제도추진단장 정태성▶민군복합형관광미항 갈등해소지원단장 고오봉<부이사관 전보>▶의회사무처장 오정훈▶특별자치행정국장 김현민▶문화체육대외협력국장 조상범▶일자리경제통상국장 허법률▶인재개발원장 김홍두▶세계유산본부장 나용해▶제주국제컨벤션센터 이승찬▶제주국제자유도시개발센터 김창조< 서기관 승진>▶비서실장 김기범▶청년정책담당관 강동우▶안전정책과장 박성연▶재난대응과장 김승훈▶체육진흥과장 직무대리 윤진남▶투자유치과장〃박경수▶건설과장〃이창민▶노인장수복지과장〃홍성희▶식품원예과장〃홍충효▶상하수도본부 상수도부장〃양기정▶경제정책과장 최명동▶통상물류과장 장문봉▶건축지적과장 김승원▶교통정책과장 안우진▶대중교통과장 허문정▶공항확충지원단 주민소통센터장 고주환▶여성가족청소년과장 고숙희▶농업기술원 농산물원종장장 고상환▶인재개발원 사회교육과장 송윤심▶설문대여성문화센터 소장 고춘화▶감사위원회 조사과장 문응식▶제주감귤출하연합회 김진배▶제주여성가족연구원 강창보<서기관 전보>▶소통담당관 현학수▶청렴혁신담당관 강동원▶예산담당관 강만관▶세정담당관 김명옥▶자치행정과장 양대윤▶특별자치법무과장 김영근▶회계과장 조순여▶문화정책과장 김남진▶ 평화대외협력과장 한용택▶관광정책과장 문경복▶도시계획재생과장 김양훈▶도로관리과장 김재철▶복지정책과장 이영철▶민군복합형관광미항 갈등해소지원센터장 김곤성▶농업기술원 감귤아열대연구과장 좌창숙▶〃친환경연구과장 허태현▶〃동부농업기술센터 소장 홍순영▶인재개발원 교육운영과장 현홍직▶한라도서관장 김용철▶돌문화공원관리소장 양한식▶의회사무처 변덕승 김윤자▶제주대학교 강한훈
◆교육시설재난공제회▶회장 박구병
◆서울경제신문▶증권부장 홍준석▶바이오IT부장 박태준▶건설부동산부장 이종배▶산업부장·서울포럼10주년사무국장 김현수▶사회부장 한영일▶성장기업부장 정민정▶생활산업부장 심희정▶법조부문 선임기자 김성수▶서울경제TV 파견 이규진
◆뉴스1▶연예부 차장(총괄팀장) 길혜성▶강원취재본부 본부장 임영배
◆한국토지주택공사<상임이사>▶주거복지본부장 백경훈<부서장>▶서울지역본부장 홍현식▶주거복지기획처장 남기호▶대구경북지역본부 사업관리단장 윤병주
◆한국연구재단▶원천연구사업실장 박숙미▶지식정보실장 황준영▶국제협력기획실장 강동섭