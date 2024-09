동명대학교는 ‘No.1 산학협력교육 허브’라는 비전과 ‘Made In TU, To the No.1’이라는 슬로건 아래 전국적으로 가장 주목받는 대학으로 발전하고 있다.

동명대 프라임(PRIME)사업단은 5개 참여 학부(기계공학부, 조선해양공학부, 전자·의용공학부, 디지털미디어공학부, 자율융합공학부) 재학생에게 ‘창의융합 소프트파워 엔지니어’ 양성을 목표로 3년간 약 130억원의 정부지원금을 기반으로 다양한 지원을 한다. 우수 신입생 유치를 위한 장학금을 지급하며, 4차 산업혁명에 대응하는 산업 수요를 반영한 교육과정을 이행할 수 있는 교육환경 조성 및 기자재 구입을 활발히 진행하고 있다. 또 전공역량 강화를 위한 다양하고 차별화된 비교과프로그램을 제공한다.

