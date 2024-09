‘Thank you for being born in Korea', 'Thank you for being our President'. 23일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 뜬 문구입니다. '한국에서 태어나 줘 감사하다', '우리의 대통령이 돼 줘 감사하다'는 뜻입니다. 생일(24일)을 맞은 문재인 대통령을 위해 한 지지자가 사비로 축하 이벤트를 마련한 것입니다. 이 광고는 22일(현지시간)부터 나흘간 게재된다고 합니다.

문 대통령을 향한 지지자들의 선물공세가 뜨겁습니다. 지난 11일에는 국내 10개 지하철 역사에 문 대통령 생일 축하 광고가 실렸습니다. 지지자들 사이에서는 이 광고 앞에서 ‘인증샷’을 찍어 #해피이니데이 #HappyMoonRiseDay 등의 해시태그와 함께 SNS에 사진을 올리는 게 유행이라고 합니다. 일부 지지자들은 전국 곳곳에서 대규모 '번개' 모임을 갖는다네요. ‘평화올림픽’을 주요 포털사이트 실시간 검색어 상위에 올리는 이벤트도 펼쳐졌습니다.

그런데 한편에서는 이같은 '팬심'을 걱정하기도 합니다. ‘대통령이 연예인도 아니고 너무 나갔다’ , ‘지나친 지지는 독약’ 등의 의견이 나옵니다. 물론 ‘정당한 절차로 광고하는 게 무슨 문제냐’ , ‘오히려 유쾌하고 보기 좋다’는 반응을 보이는 사람도 많습니다. ‘e글중심(衆心)’이 다양한 커뮤니티 여론을 살펴봅니다.

