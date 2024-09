자외선차단제, SPF지수 높은 것 쓰면 안심해도 될까?

[권선미 기자]

자외선 A는 PA(Protection grade of UVA) 등급으로 차단효과를 확인할 수 있다. PA는 차단 효과에 따라 +(one plus), ++(two plus), +++(three plus)로 분류한다. +가 많을수록 자외선A 차단 효과가 크다. 대개 +는 차단제를 사용한 경우가 사용하지 않은 경우보다 2~4배 정도 보호가 된다는 뜻이다. ++은 4~8배, +++은 8배 이상 보호된다는 의미다.

자외선 차단제는 땀이나 물에 쉽게 씻겨나간다. 물놀이·등산 등 야외 활동을 한다면 방수효과가 있는 제품을 선택한다. 야외활동 시간이 길어진다면 2시간마다 덧발라 자외선 차단시간을 늘리는 것이 좋다. 집안이나 실내에서 주로 활동한다면 SPF10 전후 PA+ 이상, 외출 등 야외 활동을 할 때는 SPF 30전후 PA++ 이상, 등산·물놀이를 할 때는 SPF 50+ PA+++ 제품이 적당하다. 다만 6개월 이하 영아는 피부가 얇고 피부 감수성이 높아 사용을 자제한다. 자외선 차단제는 외출 15~20분 전에 바르는 것이 효과적이다. 또 외출 후에는 피부에 자외선차단제가 남아있지 않도록 깨끗이 씻어낸다.

햇빛에 늙어버린 피부도 치료 가능

햇볕 자외선으로 이미 피부에 주근깨·주름이 심해졌다면 비타민A 연고(트레티노인)를 활용한다. 트레티노인은 피부주름을 개선하는 레티놀의 전 단계의 성분이다. 레티놀보다 20배 정도 강한 피부주름 개선효과를 가지고 있다.

일반적으로 레티놀은 피부 속에서 레티노산으로 분해되야 흡수된다. 같은 양을 바른다면 트레티노인이 레티놀보다 피부주름을 개선하는 효과가 빠르다. 트레티노인 성분은 피부 각질을 효과적으로 제거하고 멜라닌 색소를 줄인다. 새로운 혈관을 형성해 피부 노폐물을 배출하기도 한다. 식품의약품안전처에서도 전문 의약품으로 자외선으로 손상된 광노화 피부 개선효과를 인정했다. 다만 주름을 없앤다고 무분별하게 사용하면 안면홍조·알레르기 피부염을 앓을 수 있다. 피부가 얇고 민감한 사람은 전문의와 상담한 후 사용한다.

자외선 차단제 이렇게 사용하세요

1.자외선 A·자외선 B 모두 차단하는 제품을 사용한다.

2. 얼굴·목·손등·팔 등 햇볕에 노출되는 곳은 꼼꼼히 바른다.

3. 흐린 날에도 자외선 차단제 꼭 바른다.

4. 물놀이를 할 때는 방수 기능이 있는 제품 사용한다.

5. 자외선 차단효과를 높이기 위해 외출 15~30분 전에 바른다.

6.자외선차단제는 땀과 물에 잘 지워진다. 2시간마다 지속적으로 덧바른다.

7. 사용 후에는 모공 속에 잔여물이 남지 않도록 깨끗이 씻어낸다.