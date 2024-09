이승우, 'U-20월드컵 주목할 선수 6인' 선정

'코리안 메시' 이승우(19·바르셀로나 후베닐A)가 20세 이하 국제축구연맹(FIFA) 월드컵에서 주목해야 할 핵심 선수 명단에 이름을 올렸다.

"엄청난 잠재력과 성장 가능성 지닌 선수" 평가 #개최국 한국은 'U-20 월드컵의 다크호스' 거론 #우승후보로는 유럽 예선 1위 프랑스 등 꼽혀

FIFA는 19일 홈페이지를 통해 개막을 하루 앞둔 20세 이하 월드컵과 관련해 '주목할 선수' 6명을 선정해 공개했다. 신태용 감독이 이끄는 20세 이하 축구대표팀의 간판 공격수 이승우가 명단에 이름을 올렸다.

FIFA는 이승우를 거론하며 "엄청난 잠재력과 성장 가능성을 지닌 선수(He has huge potential and incredible scope for improvement)"라는 헤라르드 로페스 바르셀로나 B팀감독의 멘트를 인용했다.

이승우 이외에 FIFA는 손흥민(토트넘)의 팀 동료 캐머런 카터-비커스(미국), 아르헨티나 미드필더 에제키엘 팔라시오스, 우루과이 미드필더 호드리고 벤탄쿠르, 프랑스 공격수 장-케빈 오귀스탱, 잠비아 공격수 패트슨 다카 등을 거론했다.

FIFA는 개최국이자 FC 바르셀로나 듀오 이승우-백승호(바르셀로나B)를 보유한 한국을 이번 대회의 다크호스로 꼽았다. 우승후보로는 유럽예선을 1위로 통과한 프랑스를 비롯해 우루과이, 포르투갈 등을 꼽았다.