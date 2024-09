CNN에 기고한 한국인 작가 "대통령은 부패 아닌 부끄러움 때문에 탄핵된 것"

박근혜 전 대통령의 파면을 지켜본 유니홍(44·여) 작가가 미국 방송 CNN에 기고문을 발표하며 "박근혜 대통령의 탄핵은 직권남용, 부패, 위증의 확실한 증거때문이 아닌 부끄러움, 멍청함, 경솔함때문"이라며 "미국은 한국과는 다를 것"이라고 주장해 논란이 일고 있다.

지난 13일(현지 시간) 유니홍 작가는 미 CNN에 '부끄러움 때문에 탄핵된 대통령(The President who got impeached for being embarrassing)'이라는 제목의 기고문을 발표했다. 유니홍 작가는 저널리스트이자 작가로 영어로 여러 미국 매체에 기고하는 한국인이다. 2015년 『코리안 쿨:세계를 사로잡은 대중문화 강국 ‘코리아’ 탄생기』를 출간해 국내외의 큰 관심을 받기도 했다.

이 글에서 홍 작가가 밝힌 주장은 박사모의 탄핵 반대 논리와 매우 흡사해 댓글을 통해 미국인 뿐만 아니라 한국인으로 추정되는 네티즌들의 설전이 벌어지고 있다.

홍 작가는 글의 서두에서 "대통령 탄핵 이후 미국 매체에 박근혜와 트럼프를 비교하면서 트럼프가 박근혜의 전철을 밟으며 탄핵될 것이라는 보도가 만연하고 있다"고 지적했다. 그러면서 "이는 그저 희망사항에 불과할 뿐 아니라 근본적으로 모든 나라의 민주주의가 같다는 잘못된 가정때문"이라고 했다.

그는 "박근혜를 옹호하는 것은 아니지만 그의 탄핵은 한국인의 상처받은 감정에 기반하고 있다"며 "박근혜는 아마도 직권남용, 부패, 위증의 확실한 증거때문이 아니라 부끄러움, 멍청함, 경솔함때문에 공식적으로 탄핵된 민주주의 국가의 첫번째 대통령일 것"이라고 했다.

이후 그는 최순실과 박근혜가 최태민 목사때문에 맺어진 관계라는 사실을 설명했다. 그리고 '박근혜의 조종자로 알려진' 최순실이 놀라울 정도로 매력이 없다는 사실이 지지자뿐 아니라 국민들을 의아하게 만들었다고 했다.

그리고 "박근혜 탄핵이 완전히 조사되지 않은 상태에서 결정된 사실이 미국의 법적 기준엔 매우 기이한 일"이라고 했다. 그러면서 "박근혜의 경제적 부정행위가 사실이라고 해도 한국 대중에겐 부차적 문제일 것"이라며 "한국의 전임 대통령들은 한국의 공적 자금을 유용하거나 뇌물 수수를 반복했지만 탄핵되기는 커녕 퇴임 후 기소된 적도 없다"고 했다.



그는 "박근혜의 주요 범죄는 한국을 무당같은 자식(cult brat)의 조언을 듣고 나라를 경영했고 사기를 당했다는 점"이라고 했다.

그러면서 "탄핵 직후 3명이 사망하는 시위가 있었지만, 만약 탄핵되지 않았으면 더 많은 희생을 부를 수 있는 혁명이 불가피했을 것"이라고 했다. 이어 "박근혜 탄핵만이 한국 국민이 유일하게 받아들이는 결론임을 국회와 헌재는 알고 있었다"고 했다.

또 "이런 사실이 다른 민주주의도 부끄럽고 짜증난다는 이유로 대통령을 탄핵시킨다는 걸 의미하는 게 아니고 그래서도 안된다"고 했다. 그리고 "카톨릭이 그런 것처럼 민주주의도 문화와 한 나라의 역사에 적응해야 뿌리내릴 수 있다"고 했다.

그는 "한국의 민주주의는 미국의 민주주의와 매우 다르다"며 "한국은 독재를 겪었고 1987년 이후에야 진정한 민주주의를 겪었다"고 했다. "문명화된 방식으로 지도자를 축출하는 건 영국처럼 오래된 민주주의에서만 가능하다"고 했다.

그러면서 "대통령 탄핵이 진정 의미하는 건 부정 행위에 대한 증거, 증거 그리고 또 증거가 필요하다는 점"이라며 "이것만이 최선의 해결책이며 미국에서 한국 스타일의 민주주의를 바라는 사람은 그것이 얼마나 위험한지를 전혀 모르는 사람"이라고 했다.

마지막으로 그는 "'총체적 무능때문에 대통령 탄핵을 허용해야 하냐'는 질문에 대한 내 대답은 '적어도 미국에서 만큼은 아니다'"라며 "좋든 싫든 그것이 거의 종말론적인 혼돈을 방지하는 최선의 방법"이라고 했다.

임유섭 인턴기자 im.yuseop@joongang.co.kr