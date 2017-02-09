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사회 사회일반

[인사] 국방부 外

중앙일보

입력

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종합 27면

◆국방부<서기관 승진>▶감사관실 서병훈 ▶계획예산관실 김동은▶국방교육정책관실 김현옥▶동원기획관실 이진희▶보건복지관실 김부철▶군수관리관실 유정율▶국제정책관실 문희▶계획예산관실 조소영▶기획관리관실 김후열<기술서기관 승진>▶계획예산관실 고석범▶정보화기획관실 윤일원▶군수관리관실 최혁재

◆방위사업청<과장급 전보>▶인력개발담당관 부이사관 민장근▶재정운영담당관 서기관 김미옥<과장급 임용>▶원가검증팀장 서기관 정재민

◆성신여대▶인문과학대학장 정소우▶법과대학장 권오성▶지식서비스공과대학장 최민영▶Health & Wellness College학장 겸 생활과학대학장 임우택▶뷰티 생활산업국제대학장 차경욱▶융합문화예술대학장 전홍조▶평생교육원장 김범진▶교수학습지원센터장 노석준▶대학교육혁신센터장 노경란▶창업교육센터장 박경▶산학합력단 부단장 박만식▶기획부처장 황태희▶교무부처장 박성순▶기숙사(성미료) 사감 서리 소현진

◆가톨릭관동대▶기획조정실장 김성만▶교무처장 박창근▶산학연구처장 겸 산학협력단장 김규한▶입학처장 김형철▶학생처장 진성현▶대외협력처장 박진경

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