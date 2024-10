2017.01.08 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고순위 책명 작가·출판사01 어쩌면 별들이 너의 슬픔을…김용택(엮음) 예담02 설민석의 조선왕조실록 설민석 세계사03 자존감 수업 윤홍균 심플라이프04 트렌드 코리아 2017 김난도 미래의창05 브루클린의 소녀 기욤 뮈소 밝은세상06 그릿 앤절라 더크워스 비즈니스북스07 해리 포터… 1부(스페셜…)J.K.롤링 외 문학수첩08 완벽한 공부법 고영성 로크미디어09 그럴 때 있으시죠? 김제동 나무의마음10 노르웨이의…(30th 기념…) 무라카미… 민음사

영화 예매 자료=영화진흥위원회순위 영화명 주연01 너의 이름은(애니메이션) 02 마스터 이병헌 강동원 김우빈03 패신저스 제니퍼 로렌스 크리스 프랫04 씽(애니메이션) 05 눈의 여왕3 : 눈과 불의…(애니메이션)06 라라랜드 엠마 스톤 라이언 고슬링07 로그 원: 스타워즈 스토리 펠리시티 존스 08 사랑하기 때문에 차태현 김유정 서현진09 여교사 김하늘 유인영 이원근10 판도라 김남길 김영애 문정희

뮤지컬 예매 자료=인터파크순위 공연명 출연01 팬텀 박효신 박은태 전동석 02 데스노트 김준수 한지상 강홍석03 몬테크리스토 엄기준 신성록 류정한04 아이다 윤공주 장은아 김우형 05 영웅 안재욱 정성화 이지훈06 보디가드 정선아 이종혁 박성웅07 어쩌면 해피엔딩 김재범 고훈정 성종완08 스토리오브마이라이프 고영빈 강필석09 인 더 하이츠 양동근 정원영 장동우10 팬텀(대전) 박효신 박은태 전동석

클래식 음반 자료=풍월당순위 음반명음반사01 쉬프-베토벤 : 피아노 소나타 전곡 ECM02 기제킹-멘델스존 : 무언가집 Warner …03 모라베츠 -쇼팽:녹턴 전곡Supraphon04 아쉬케나이지-차이콥스키: 사계 /Decca05 이안 보스트리지-슈베르트…Warner…06 푸르트뱅글러-베토벤: 교향곡 9번 Audite07 하이든: 십자가 위에 일곱 말씀 CCnC08 보로딘 트리오-훔멜: 피아노… Chandos09 아르보 패르트: 거울 속의 거울ECM10 엔리코 마이나르디-첼로…Universal

가요 음원자료=가온차트순위 노래가수 01 에라 모르겠다 빅뱅02 좋다고 말해 볼빨간 사춘기03 후 아 유 샘김 04 뷰티풀 크러쉬05 이쁘다니까 에디킴 06 스테이 위드 미 찬열 펀치07 라스트 댄스 빅뱅 08 저 별 헤이즈09 데칼코마니 마마무 10 TT 트와이스

