첨단 과학기술, 전쟁이 만든 위대한 탄생?

전쟁은 부수고 죽이는 일입니다. 그런데 역사를 살펴보면 그 일을 더 잘하려고 궁리를 하는 가운데 기술이 발전했습니다. 그 기술 덕분에 인간은 풍요롭게 살게 됐습니다. 이와 같은 전쟁의 역설은 파괴와 함께 창조를 관장한다는 힌두교의 신 시바(Shiva)를 연상케 합니다.

미국의 방위고등연구계획국(DARPAㆍDefense Advanced Research Projects Agency)을 보면 그 역설을 실감합니다. 1957년 10월 4일 옛 소련이 세계 첫 인공위성 스푸트니크를 쏘아 올리자 미국은 충격에 빠졌습니다. 미국이 소련보다 과학기술에 뒤졌다는 사실 때문이죠.



이듬해 2월 당시 드와이트 아이젠하워 대통령은 고등연구계획국(ARPAㆍAdvanced Research Projects Agency)을 세우도록 지시했습니다. 설립 취지는 ‘적의 기술적 진보에 놀라지 않고, 오히려 적을 기술적 진보로 놀라게 한다(prevent technological surprise to the US, but also to create technological surprise for US enemies)’였습니다. 이 기관은 72년 방위고등연구계획국(DARAP)로 이름이 바뀌죠.