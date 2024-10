[미리보는 오늘] 차별받는 여자아이들을 위한 날

오늘 아침 기온이 4도까지 떨어진다고 합니다. 기온이 떨어지면 몸도 마음도 움츠러들기 마련인데요, 오늘은 최소한의 인권조차 보장받지 못한 채 살아가고 있는 여자아이를 위로하는 따뜻한 날이기도 합니다. 전 세계 빈민국 여자아이들은 영양실조·낙태·조혼·성폭행 등에 시달리며 차별대우 속에 살아가고 있습니다. 유엔은 이 같은 여자아이들의 인권 개선을 위해 오늘을 ‘세계 여자아이의 날’로 지정했습니다. 10월 11일 미리보는 오늘입니다.

1 오늘은 ‘세계 여자아이의 날’ Take Over 캠페인 진행

오늘 50개가 넘는 국가에서 ‘세계 여자아이의 날’을 맞아 ‘Take Over’ 캠페인이 진행됩니다. 이번 캠페인은 국제구호개발 NGO 플랜의 ‘Because I am a Girl(BIAAG) 캠페인’의 하나입니다. 이날 하루 전 세계 소녀들은 대통령과 총리, 기업 대표, TV쇼 진행자 등 자신들이 원하는 모습으로 분장해 여성들의 권리 신장과 평등을 향해 목소리를 높일 예정입니다.

