[사랑방] 한국잡지협회 外

◆한국잡지협회(회장 김기원)는 학원밀알장학재단, 대한출판문화협회와 공동으로 9일 오후 3시 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘학원 김익달의 출판과 장학 사업’을 주제로 김익달 선생 탄생 100주년 기념 세미나를 개최한다.

◆이창원 한성대 행정학과 교수가 대덕대 학교법인 창성학원의 이사장으로 선임됐다. 이 이사장은 한국조직학회 회장, 한국정책과학학회 회장 등을 역임했다.

◆박현진 고려대 대학원 생명공학과 교수가 2016년도 세계식품공학회(IUFoST)의 국제식품공학 석학회원으로 선출됐다. 박 교수는 식품공학 및 식품나노공학 분야에서 이룬 업적을 인정받았다.

◆민영미 APEC 기후센터 박사가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈후(Marquis Who’s Who in the World)’ 2016년판에 등재됐다. 민 박사는 다중모델 앙상블 실시간 기후예측 검증시스템을 개발한 공로를 인정받았다.

◆서울대병원(원장 오병희)은 19일 오전 9시 서울대 암연구소에서 ‘일차의료를 통한 만성질환 예방관리’를 주제로 국제 심포지엄을 개최한다.

◆대한재활병원협회(회장 우봉식)는 창립 1주년을 맞아 다음달 17일 국회의원회관에서 ‘한일 재활의료 심포지엄’을 개최한다.

◆5.18서울기념사업회(회장 최병진)는 17~18일 서울시청 앞 광장에서 5.18민주화운동 제36주년기념 행사를 개최한다.

◆한국국방연구원(원장 한홍전)은 미 육군 분석연구소와 공동으로 오는 6일까지 연구원에서 ‘미래지향적 한미동맹을 위한 국방분석’을 주제로 한미 국방분석 세미나를 개최한다.

◆국민대(총장 유지수)는 김포시(시장 유영록)와 김포캠퍼스 조성에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다.