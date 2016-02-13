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사회 사회일반

[인사] 공정거래위원회 外

중앙일보

입력

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종합 10면

◆공정거래위원회<국장 승진>▶기획조정관 김성삼<과장급 전보>▶공정거래위원회 정진욱▶협력심판담당관 이용수▶유통거래과장 유성욱▶경쟁제한규제개혁작업단장 서남교<과장급 파견>▶OECD대한민국정책센터 홍대원▶세종연구소 이태휘▶국립외교원 박기흥<과장직위 승진>▶가맹거래과장 권혜정<과장급 인사교류>▶건설용역하도급개선과장(고용노동부) 신욱균

◆금융위원회<국장급 전보>▶중소서민금융정책관 정완규

◆기획재정부 ▶예산총괄과장 김동일▶조세정책과장 정정훈▶정책총괄과장 김언성

◆농림축산식품부<국장급 전보>▶국가공무원인재개발원 이주명▶가축질병상황실 지원근무 서해동<과장급 전보>▶재해보험정책과장 김원일▶식품산업진흥과장 배상두▶국가식품클러스터추진팀장 최호종▶과학기술정책과장 이시혜▶지역발전위원회 파견 하경희▶새만금개발청 전출 박종민

◆산업통상자원부<국장급 전보>▶국가공무원인재개발원 교육파견 변영만<과장급 전보>▶세종연구소 교육파견 박진서

◆여성가족부<국장급 전보>▶국가공무원인재개발원 교육훈련 파견 박난숙<과장급 전보>▶여성정책국 성별영향평가과장 홍현주▶세종연구소 교육훈련 파견 조신숙

◆식품의약품안전처<승진>▶식품의약품안전평가원 의료제품연구부장 홍성화<교육훈련 파견>▶국가공무원인재개발원 서경원

◆조달청<과장 전보>▶국제물자국 외자구매과장 김종권▶조달품질원 납품검사과장 박진원<과장 파견>▶관세청 관세국경감시과장 여인욱

◆한국경영자총협회 ▶상무 류기정 ▶이사대우 남용우 ▶노동법제연구실장 이형준 ▶노동정책본부장 김영완 ▶노사대책본부장 겸 노무법률상담센터장 황용연 ▶경제조사본부장 겸 임금체계혁신지원센터장 하상우 ▶사회정책본부장 이상철 ▶안전보건본부장 임우택 ▶노동법제연구실 연구위원 이준희 ▶연수본부장 김판중

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