가장 아름다운 얼굴 나나, 쯔위·태연도 순위에 올라?

애프터스쿨과 오렌지캬라멜의 나나가 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인 1위에 이름을 올렸다.

세계에서 가장 아름다운 얼굴은 27일 미국 영화사이트 TC캔들러(TC Candler)는 공식 SNS와 유튜브에 ‘2015 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인(100 The Most Beautiful Face of 2015)’ 명단을 공개했다. 나나는 지난해에 이어 2년 연속 1위를 차지하며 명실상부 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’에 손꼽히는 영예를 안았다.

세계에서 가장 아름다운 얼굴 나나는 국내외에도 중국 등에서 활발하게 활동을 하고 있다. 나나는 주유민, 진백림, 임의신 등과 함께 중국 영화 ‘두라라추혼기’에 출연하는 등 중국에서 인기가 날로 높아지고 있다.

‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 2위는 배우 갤 가돗, 3위는 모델 조단 던, 4위는 배우 엠마 왓슨, 5위는 골쉬프테 파라하니가 뒤를 이었다.

세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인의 명단에 이름을 올린 한국 스타는 트와이스 멤버 쯔위(13위), 걸스데이 멤버 유라(17위), 소녀시대 멤버 태연(24위), 고아라(36위), 걸스데이 멤버 혜리(40), 미쓰에이 멤버 수지(45위), 피에스타 멤버 재이(48), 제시카(57위), 송혜교(67위), 레드벨벳 멤버 슬기(71위), 시크릿 멤버 송지은(99위) 등이다.

