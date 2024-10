보이그룹 엑소가 오늘(10일) V앱 생방송을 통해 신곡 무대를 최초로 공개한다.

엑소는 10일 오후 10시부터 포털사이트 네이버 V앱 생방송을 통해 서울 잠실 롯데월드에서 진행되는 쇼케이스 'EXO COMEBACK STAGE 'Sing For You''를 공개한다.

특히 새 음반을 발표하고 진행하는 쇼케이스인 만큼 이날 무대에서 더블 타이틀곡 '싱포유(Sing For You)'와 '불공평해(Unfair)', 그리고 '발자국' 등 신곡 3곡의 무대를 공개할 예정이라 이목이 집중된다.

한편, 엑소는 이날 0시 겨울 스페셜 음반 '싱포유'를 발표, 음원차트 1위를 휩쓸며 인기를 모으고 있다. 오는 12일 MBC '쇼! 음악중심'을 통해 컴백 무대를 갖는다.

[엑소 sing for you 사진=SM 제공]

엑소 sing for you

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr