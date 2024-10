[중앙 미디어 콘퍼런스] 김범수 “3년 전 카톡 배우러 온 중국, 1년 전 우리 추월”

21일 열린 ‘중앙 50년 미디어 콘퍼런스’ 회의장은 낯익은 국내 연사들이 등장했을 때 가장 활기를 띠었다. ‘뉴미디어 시대의 개척자’라는 주제의 마지막 세션에 가수 싸이(PSY)가 나오자 행사장에 있던 100여 명의 내·외국인 청중이 동시에 스마트폰을 꺼내 드는 진풍경이 펼쳐지기도 했다.

[내일로 통하다 KNOW WAY OUT]

국내 연사들이 말한 뉴미디어 시대